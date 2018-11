mcm, Právo

Letos se podle zprávy Euromonitor International očekává ve světě 1,4 miliardy návštěv z ciziny, což bude o pět procent více než loni. Příjmy z těchto návštěv mají díky ekonomickému růstu stoupnout dokonce o devět procent.

V roce 2030 se očekává asi 2,6 miliardy návštěv z ciziny. Na rozdíl ode dneška, kdy je největší zájem o Francii, budou turisté brzké budoucnosti mířit hlavně do Číny. Čína bude také zdrojem 260 milionů výjezdů do ciziny, což odpovídá 10 procentům přeshraniční turistiky.

Asijsko-pacifický region je už nyní místem největšího boomu v cestování a turistice. Jen letos by tam množství návštěv z ciziny mělo vzrůst o 10 procent, tedy dvakrát více než v celosvětovém měřítku.

Region těží nejen z prudkého růstu svých ekonomik, ale zejména z výrazného nárůstu střední třídy, která má příjem potřebný k delším cestám. Wouter Geerts, analytik Euromonitor International, upozornil, že k růstu turistiky přispívá v Asii i uvolňování vízového režimu.

Už dnes tak výlety Asijců představují čtyři pětiny návštěv ze zahraničí v této oblasti. Svou roli při rozvíjení asijské turistiky sehrají i velké sportovní události, mj. letní olympiáda v Japonsku (2020) a zimní v Číně (2022).

Geerts připomněl i aktivní přístup Číňanů: „Turistika je klíčovým pilířem čínské ekonomiky a vedle různých politik a iniciativ ve prospěch turistiky bylo také vynaloženo hodně investic na zlepšení infrastruktury a standardů.“

Na světlou turistickou budoucnost se prý mohou těšit také v Egyptě, Tunisku a Turecku, které v minulých letech zažily prudké propady návštěvnosti kvůli problémům s bezpečností.

Euromonitor International naopak varoval, že nemalé škody může utrpět turistika do USA, pokud se vystupňují obchodní spory mezi USA a Čínou. V Evropě představuje riziko pro turistiku blížící se brexit. Počet turistů z Británie může podle listu The Guardian klesnout až o pět milionů do roku 2022. Výpadek může pocítit zejména Francie a Španělsko.