Ďáblův most v Německu je krásný v každém ročním období

Skoro jako portál do jiného světa vypadá Ďáblův most v Německu, když se odráží na hladině jezírka. Na klidné vodě totiž vytváří téměř dokonalý kruh, a přestože ho lze pozorovat jen zpovzdálí, je to oslnivá podívaná snad v každém ročním období. A plusem je, že neleží zase tak daleko od českých hranic.