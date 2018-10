mšv, Novinky

Vesnice Lake Waitaki byla v minulosti domovem zaměstnanců nedaleké přehrady, v roce 1989 z ní ale poslední obyvatelé odešli, když už jich v práci nebylo třeba. Poté byla malá osada s osmi domky, restaurací a garážemi prodána soukromému majiteli a v dalších letech si ji vlastníci předávali z ruky do ruky. Nikdo se do ní však už nevrátil.

Podle realitní makléřky Kelli Milmineové by nyní situace mohla být jiná, protože lokalita začíná mít větší turistický potenciál, vesnička by proto mohla fungovat jako prázdninový komplex nebo i vinařství. Nahrává tomu i pitoreskní okolí — nedaleké jezero nebo o něco vzdálenější hory, kde se bude spouštět nová cyklistická trasa, která by do regionu měla přivést více návštěvníků.

O vesnici projevili zájem už i cizinci, jenže ti obytné budovy koupit nemohou kvůli nedávnému zákazu, který stanovuje, že obyvatelé Nového Zélandu mají v koupi nemovitostí přednost. Místní ale podle Milmineové vysoká cena zatím spíše odrazuje, podle ní by si představovali částku zhruba milión novozélandských dolarů, tedy zhruba 14 miliónů korun.

Lake Waitaki je jednou z mnoha malých vesniček, které čelí problému vylidnění kvůli přesunu lidí do velkých měst za prací. Vláda Nového Zélandu se snaží problém řešit tak, že na rozvoj regionů uvolňuje více peněz, aby byly i odlehlejší lokality pro obyvatele zajímavé a měli kde pracovat.