mh, Právo

„Start linky na Milán Bergamo je skvělou zprávou pro obyvatele a návštěvníky Jihomoravského kraje i sousedních regionů. Je to významný krok naší společné strategie rozšiřovat počty pravidelných linek pro obyvatele a turisty. A jednání o dalších linkách i nadále pokračují,“ zdůraznil hejtman kraje Bohumil Šimek.

„Je vynikající, že se novou linku podařilo otevřít v rámci zimního letového řádu, tedy ještě v letošním roce. Vzhledem k tomu, že o nových linkách se vyjednává na jednu až dvě sezóny dopředu, to považuji za mimořádný úspěch našeho týmu s Jihomoravským krajem a městem Brnem,“ říká Milan Kratina, předseda představenstva Letiště Brno.

Z brněnského letiště tak v současné době létají pravidelné linky do Mnichova, na Londýn Stansted a na Milán Bergamo. Linka do Mnichova létá dvakrát denně každý všední den a jeden let má v rozpisu i v neděli. Linka na Londýn Stansted létá každý den mimo úterý a středy. Díky tomu lze s jedním přestupem z Brna snadno doletět například na Tenerife za 3281 Kč, do New Yorku za 9920 Kč nebo do Hongkongu za 14 363 Kč za zpáteční letenku.

Letiště Brno-Tuřany ročně odbaví bezmála půl miliónu cestujících a je tak druhé nejfrekventovanější v České republice. V roce 2017 jím prošlo více než 470 000 lidí, zatímco o rok dříve to bylo necelých 418 000 lidí. Letiště ročně odbaví také 4000 tun zboží a zaznamená na 45 000 pohybů letadel.