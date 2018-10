Kristýna Léblová, luh, jdu, Novinky

Nový zaměstnanec letiště rozumí a odpovídá přímo kladeným otázkám v anglickém jazyce, v češtině se s cestujícími domluví prostřednictvím dotykového tabletu, který je součástí jeho vybavení. Robot dokáže poradit, kde se nachází odletová čekárna nebo dětský koutek, či poskytnout informace o odletech a příletech.

I robot se však může dostat do úzkých, v takovém případě zvládne cestující nasměrovat k informacím. „Promiň, ale nejsem tu zas tak dlouhou, raději se zeptej na informační přepážce dole pod schody,“ odpověděl na jeden z dotazů Novinek.

Kromě informací umí robot i zpestřit dlouhé chvíle na letišti. „Dokáže si například s vámi zatancovat na povel nebo se vám nastaví tak, abyste si s ním mohli vyfotit selfíčko. Má v sobě nahrané i hry," řekla Novinkám mluvčí letiště Marika Janoušková.

Kromě tance nebo vtipů se robot rád s cestujícími fotí.

FOTO: Novinky

V zásobě má i několik vtipů. „Co získáte, když spojíte robota s traktorem? Transformer,“ vychrlil na kameru Novinek.

Zatím jen v pronájmu



„Letiště Praha disponuje dlouhodobými rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a realizaci se díváme do vzdálenější budoucnosti tak, aby všechny projekty, které postupně budou vznikat, měly potencionál efektivně fungovat i v horizontu několika desítek let. Z toho důvodu sledujeme také trendy v oblasti moderních technologií, které vyhodnocujeme a následně zavádíme do provozu,“ sdělil Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Podle mluvčí Janouškové se letiště také inspirovalo ve světě, kde už lze roboty na některých letištích potkávat. „Měli jsme dobrou zpětnou vazbu z jiných letišť, že jim robot jako zábavný prvek funguje výborně, tak jsme si řekli, že jej otestujeme i tady u nás,” uvedla s tím, že v současnosti mají robota v pronájmu až do konce roku 2019. „Teprve potom budeme vyhodnocovat, jak čemu tady na letišti přispěl, jestli ho budeme používat dále,” dodala.

Robot měří 120 centimetrů a váží 28 kilo. Na hlavě má čtyři mikrofony, tři kamery a 3D hloubkovou čtečku, dotykové senzory jsou umístěny na hlavě a rukou. Díky těmto a mnoha dalším technickým vymoženostem je tak robot schopný nejen řeči, ale také autentických pohybů. Robot je umístěný v prostorách prstu D na Terminále 2 každý den od 7:00 do 22:00.