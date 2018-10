mšv, Novinky

Praha



Den otevřených dveří

Na neděli připadá sté výročí založení ČSR. Už v sobotu se díky tomu zpřístupní v Praze několik ministerstev, kam se můžete vydat na komentovanou prohlídku. Bude to například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zahraničních věcí. Více informací najdete na stránkách jednotlivých resortů, například zde.

Uteč zombie

Lákají vás skutečně netradiční závody? Pak se registruje na Zombie Night Run, který se, jak už název napovídá, uskuteční po setmění, a navíc v obklopení oživlých mrtvol. Úkolem závodníků je být nejrychlejší a zároveň uniknout strašlivým zombie, které budou všude kolem Vítkova. Podrobnosti o akci najdete zde.

Na horkou polévku

Přijďte se při chladném podzimním dni zahřát horkou polévkou. Na smíchovské náplavce se uskuteční tradiční Polívkování, které nabídne dobroty z celého světa. Vyzkoušejte boršč, laksu, bouilabaissu, pho, miso polévku, ramen a mnoho dalších dobrot, které možná ještě neznáte. Chybět nebude ani nabídka pro vegetariány. Více informací zde.

Středočeský kraj

Prohlídka pivovaru

Jak se vaří pivo ve velkém se můžete na vlastní oči přesvědčit při víkendové prohlídce pivovaru Velké Popovice. Nezůstane ovšem jen u zraku, svou roli sehrají také chuťové pohárky, v rámci akce je připravena rozšířená ochutnávka různých druhů piv, například nefiltrovaného světlého nebo nového Mistrova ležáku. Další informace zde.

Výstup na Blaník

Oslavte sté výročí založení Československa výstupem na bájnou horu Blaník. Akci pořádá Sokolská župa Blanická a zváni jsou všichni milovníci turistiky, přírody a pohybu. Náročná trasa vede z Vlašimi, středně náročná z Kondrace a lehká z Louňovic. Sraz účastníků na vrcholu je naplánován na zhruba 11:00 hodin. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Podzimní zabíjačka

Zabíjačka je na mnoha místech ještě nedílnou součástí vesnického života. Zjistěte o této tradici více v Jihočeském zemědělském muzeu v Týnu nad Vltavou. Dopoledne se bude bourat prase s komentářem řeznického mistra, odpoledne se budou dělat jitrnice a jelita a nemusíte se bát, že by nedošlo i na konzumaci. Další informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Oslavy v Plzni

Stoleté výročí ČSR se bude v Plzni slavit ve velkém. O víkendu se můžete vydat třeba na prohlídku Pivovarského muzea, kde se dozvíte, jak se zlatavý mok vaří a skladuje. Vypravit se můžete také do plzeňského historického podzemí, které skrývá labyrint chodeb a vede pod celým centrem. Na prohlídce proniknete do života středověkých obyvatel. Kompletní program oslav zde.

Karlovarský kraj

Festival na sněhu

Nalaďte se na zimu v rámci Snow film festu, který se v sobotu uskuteční na zámku Kynžvart. Čeká vás celovečerní pásmo filmů o zimních sportech a dobrodružstvích, zhlédnete například snímky o výpravě na kajaku přes nejseverněji položenou grónskou řeku nebo o digitálním nomádství. Program akce najdete zde.

Ústecký kraj

Běh kolem jezera

Máte pocit, že ještě není čas uklidit běžecké boty a sportovní oblečení? Pak vyrazte na běh kolem jezera Most a jeho okolí. Hlavní trasa závodu měří 11 kilometrů, můžete ale běžet i kratší 4,5kilometrovou verzi. Informace o cenách, trasách a registracích najdete zde.

Liberecký kraj

Sázení stromků

Chcete udělat něco dobrého pro krajinu a zároveň strávit den na čerstvém vzduchu? Vyrazte do lesa za konečnou libereckou zastávkou Horní Hanychov, kde budete moci s dalšími nadšenci a dobrovolníky vysadit sazenice původních druhů stromů, které tu rostly před mnoha lety. Čekají vás také různé přírodovědné aktivity. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Ochutnávka vín

Době vinobraní už sice odzvonilo, ale pokud se chcete zastavit na degustaci, vyrazte v sobotu do Centra Walzel v Meziměstí. Vinná brána dává návštěvníkům příležitost ochutnat desítky vín z moravských i českých vinařství a zobnout k nim masné výrobky, sýry nebo marmelády od malých výrobců. Další informace zde.

Pardubický kraj

Výlov rybníka

Výlovy rybníků vždy skýtají možnost, jak ochutnat dobroty z čerstvých ryb. V neděli můžete vyrazit na výlov Bohdanečského rybníka, který je největším na Pardubicku. Po celý den pak bude probíhat prodej ryb, ale i ona ochutnávka různých specialit, ať už z udírny, hrnce nebo grilu. Přichystána je i ochutnávka piva. Více zde.

Vysočina

Dýňový den

Obklopte se oranžovými dýněmi na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Přijďte načerpat inspiraci nebo si vyrobte podzimní dekorace do vašich domovů v rámci tvořivých dílen pro všechny věkové kategorie. Přichystány budou také sladké a slané dýňové speciality nebo malý jarmark s různými výrobky. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Víno a dýně

Ochutnat vína přímo ze sklepů můžete o sobotě v Moravské Nové Vsi. A nepůjde zdaleka jen o vína. Pro návštěvníky budou připraveny také dobroty z dýní i fazolí, z kategorie sladkého buchty a možná bude ještě burčák. Bodrou atmosféru dokreslí cimbálová muzika. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Prohlídka krytu

O státním svátku se veřejnosti poprvé v historii zpřístupní protiatomový kryt v budově přerovského kina Hvězda. V dodnes plně funkčním krytu najdete autentické vybavení, do jeho útrob vás zavede odborný průvodce, od nějž se dozvíte všechny technické detaily. V kině pak bude k vidění dokument o krytech ve městě. Součástí prohlídky je také výstava plynových masek a ochranných obleků. Další informace zde.

Zlínský kraj

Závod minikár

Vyrazte se pokochat kutilskými výtvory na humoristický motoristický závod Lukovská Jizva. Klání vlastnoručně vyrobených minikár a vozítek slibuje nové překážky na dráze a desítky účastníků. Součástí doprovodného programu pak bude třeba soutěž o nejlepší koláč, hudební vystoupení nebo různé dobroty. Další informace najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Zpátky do minulosti

Zažijte v sobotu jedinečnou atmosféru první republiky. Navštivte Slezkoostravský hrad, kde se uskuteční roadshow Zažijte to znovu!, která vás navrátí do doby před 100 lety. Nahlédnete do historie školství, automobilismu, ale i gastronomie. V dobové kavárně vás čekají prvorepublikové dobroty, nebude chybět ani někdejší hudba. Vstup na akci je zdarma. Více naleznete zde.