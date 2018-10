Denisa Doležalová, Právo

Radnice v Malenovicích v září po téměř dvou letech dokončila rekultivaci kopce Borová pod kostelem svatého Ignáce z Loyoly. Vznikly zde i dvě vyhlídkové terasy.

„Je to tu kouzelné. Byli jsme se tu už letos na jaře podívat u kostelíčku, ale to se ještě pracovalo a pořádně jsme nevěděli, co tu vlastně bude. Teď už je hotovo a výhled na Beskydy je zde nádherný. A ty květiny kolem a spousta včel a motýlů, to se jim fakt podařilo,“ ukazovala Právu čtyřicetiletá Milada, která si tento týden do Beskyd vyrazila užít babí léto i se svou dcerou a vnučkou.

„Projekt vznikl ze dvou důvodů, především jsme chtěli náš kostelík, který je kulturní památkou, nějak zvýraznit, upozornit na něj, jak je krásný. Zadruhé jsme chtěli také z tohoto místa nabídnout místním i turistům možnost pořádně si prohlédnout Beskydy i z této strany,“ vysvětloval Právu starosta Malenovic Vladimír Malarz.

Nahoře u kostelíku Ignáce z Loyoly tak vzniklo vyhlídkové molo, z něhož je skutečně krásný výhled na Beskydy, a pod ním vznikla ještě jedna vyhlídka vybudovaná do kruhu. Ta je umístěna naproti přístřešku, kde je i posezení pro místní či návštěvníky. „Na té kruhové vyhlídce se budou konat i svatební obřady,“ líčí malenovický starosta. Kromě vyhlídek zde radnice nechala vybudovat vstupní dřevěnou bránu k chodníku vedoucímu až ke kostelu. Také chodník je zcela nový, kolem dokola je nová výsadba zeleně.

Vynikne příští rok

„Ještě vše není hotovo. Na podzim se budou sázet cibuloviny, až v příštím roce vše krásně vynikne. Je to vymyšleno tak, že to tam pokvete vlastně celoročně. Na jaře to začne sněženkami, pak přijdou narcisy a další jarní květiny. Vysazeny jsou tam i trvalky,“ popisuje Malarz.

Radnice má v plánu ještě u kruhové vyhlídky vybudovat konstrukci, na níž bude nafoceno beskydské panoráma, kterým se zde lidé mohou kochat. „Od Lysé hory až po Ondřejník. Budou zde i ty kopce vyznačeny, aby všichni věděli, který je který a jak jsou vysoké. Přibydou zde také ještě lavičky,“ doplnil starosta.

Za proměnu svahu pod kulturní památkou zaplatila radnice ze svého rozpočtu 6,3 miliónu korun.