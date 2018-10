mšv, Novinky

Praha



Husí dobroty

Svatý Martin je sice až za měsíc, ale pokud už se nemůžete dočkat husích dobrot, vyrazte na sobotní Husobraní na smíchovské náplavce. Hody ve staročeském stylu nabídnou tradičně pojaté pokrmy, ale i moderní gastronomii, nebude chybět husí sádlo, paštika nebo foie gras. Pocit mastnoty spláchnete některým z 15 druhů cidrů nebo pivem. Chybět nebude ani živá hudba. Více najdete zde.

Barová show

V neděli a pondělí se v areálu industriální Pragovky uskuteční Prague Bar Show, akce plná seminářů, workshopů a prezentací alkoholických nápojů. Návštěvníci se na ní setkají s nejlepšími světovými experty, barmany a mixology a budou mít možnost ochutnat přes 200 různých druhů nápojů. Podrobnosti zde.

Kávový festival

Jste fanoušky kávy, ať už laiky, či fajnšmekry? Pak si nenechte ujít víkendový Prague Coffee Festival, který se koná v Pražské tržnici. Kromě toho, že budete moci ochutnat nejrůznější vzorky z celého světa, jsou připraveny také workshopy, například o domácí přípravě filtrované kávy nebo senzorický workshop, kde otestujete své chuťové pohárky. Chybět nebude ani celá řada přednášek. Další informace na Facebooku.

Otevřené archivy

V sobotu budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do budov Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze. Připraven je zábavný program, v němž nebude chybět poučení, součástí je výstava originálních dokumentů nebo i hudební vystoupení, genealogická poradna či ukázky práce archivářů a restaurátorů. Těšit se můžete i na tvořivé dílny pro všechny generace. Více zde.

Oddechový den pro ženy

Holešovický Creative World bude v sobotu 20. října hostit festival BalanceFest pro ženy, který nabízí inspirace a osobní konzultace k tématům, jako jsou rovnováha mezi osobním a pracovním životem, zdraví, partnerský život, osobní rozvoj a komunikace. Více zde.

Středočeský kraj

Máslovické dýňování

Máte chuť na něco ryze podzimního? Pak vyrazte na Máslovické dýňování do obce Máslovice, kde na labužníky čekají neotřelé dýňové pochoutky. Těšit se můžete na sladké dobroty, třeba v podobě koláčů, ale i na slané. Zájemci si mohou pod dozorem lektorů vyřezat také svoji vlastní dýni a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Festival jógy

V Berouně se bude v sobotu konat jednodenní festival jógy. Kromě praktických lekcí různých druhů jógy se můžete těšit také na uklidňující meditaci, zvuky tibetských mís nebo nabídku zdravého občerstvení. Přijďte dát svému tělu i duši odpočinout u různorodých aktivit, které festival nabízí, a naučte se třeba pracovat i se svým hlasem. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Havelský trh

Přímo v srdci historického Tábora se v sobotu uskuteční tradiční Havelský trh. Láká na množství stánků s řemeslným rukodělným zbožím, ale také na gastronomické dobroty, kde nebudou chybět ani podzimně laděné pokrmy, maso, sladkosti a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Den archeologie

V sobotu se koná Mezinárodní den archeologie. I když je náplň mnoha akcí určena spíše dětem, konají se i různé odborné přednášky pro dospělé. V Plzni budete mít například volný vstup do expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje v Západočeském muzeu v Plzni. Po celý den vás čekají komentované prohlídky, ale i interaktivní program. Více informací naleznete zde.

Karlovarský kraj

Prohlídka po pramenech

Léčivé prameny jsou důvod, proč jsou Mariánské Lázně tak unikátní. V sobotu se vydejte poznat ty nejvýznamnější na komentované prohlídce, která začíná u infocentra. Dozvíte se například, kolik pramenů ve městě vyvěrá. Délka prohlídky je dvě hodiny, vstupenky si můžete zarezervovat předem. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Do muzea

Už jen do 28. října bude zpřístupněn chomutovský depozitář Železničního muzea. Navštívit ho může v sobotu i v neděli a zhlédnete v něm množství předmětů, které souvisejí s vlaky. Například desítky kolejových vozidel několika rozchodů, bývalé lokomotivy Československých drah, salónní, osobní i motorové vozy a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Liberecký kraj

Po stopách archeologů

Oslav Mezinárodního dne archeologů se můžete zúčastnit také v České Lípě. Tamní Vlastivědné muzeum a galerie zvou na putování po městě, ale také na speciální prohlídku Archeologického muzea Šatlavy nebo do expozic hlavní budovy muzea. Vstup do všech objektů je zdarma, dozvíte se množství zajímavostí o městě a poznáte třeba i dosud neviděná zákoutí. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

O 100 let zpět

Navraťte se v sobotu v Hradci Králové do minulosti. Na jedno odpoledne se podíváte do doby před 100 lety, tedy do období první republiky. V dobové kavárně budete moct ochutnat pokrmy našich předků, nebude chybět ani dobová škola nebo staré automobily. Atmosféru na hlavním pódiu dokreslí také hudební vystoupení a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Hubertova jízda

V sobotu se v Národním hřebčíně v Kladrubech uskuteční další akce, v níž budou hrát hlavní roli ušlechtilí koně. Tradiční podzimní Hubertova jízda začne v poledne slavnostním nástupem sedlových koní a kočárů, akce bude ovšem pokračovat až do odpoledne, kdy budou moci diváci obdivovat krásu zdejších koní. Další informace se dozvíte zde.

Vysočina

Týden oslav

V sobotu začíná ve Žďáru nad Sázavou slavnostní týden připomínající stoleté výročí české státnosti. Prakticky každý den až do 28. října se můžete těšit na nejrůznější akce, v sobotu je připraven speciální program například na zámku či v muzeu, v neděli zavítejte do divadla, kde zhlédnete hru Hymna. Během dalších dní se uskuteční například přednášky, představení nebo různé prezentace. Kompletní program najdete zde.

Jihomoravský kraj

Pálavský guláš

Jak k sobě jde guláš a víno? To se dozvíte na Pálavském gulášfestu, kde budete moci ochutnat nepřeberné množství gulášů od klasického hovězího přes jelení, daňčí až po mexický, ale také mladá vína. Součástí akce bude soutěž o největšího gulášového jedlíka a nebude chybět ani hudební doprovod, ať už tradiční moravská cimbálovka, nebo country kapela. Další informace naleznete zde.

Olomoucký kraj

Módní dny

Od pátku do neděle se v OC Galerie Šantovka v Olomouci můžete ponořit do víru módy. Celý víkend se bude konat doslova maratón přehlídek módních značek, které v nákupním centru jsou, chybět nebude ani autorská móda. Dámy se mohou těšit na ukázky líčení, tvorby účesů, seznámí se také s trendy v estetické dermatologii nebo ve zdravém životním stylu. Další informace najdete na internetových stránkách.

Zlínský kraj

Kávový den

Ochutnat kávu z lokálních pražíren můžete v rámci Dne kávy ve Zlíně, který se uskuteční v sobotu. Je jedno, zda holdujete espresu, kapučínu nebo latté, v kongresovém centru budete moci ochutnat všechny typy kávy včetně filtrované připravené několika různými způsoby. Součástí jsou také přednášky nebo malý trh. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Rybí hody

V Trojanovicích proběhne o víkendu tradiční výlov rybníčku, který bude spojen s rybími hody. Za příznivého počasí se můžete těšit na speciality připravené na grilu, ale také na různě upravné kapry, lososy, candáty, pstruhy a další. Proběhne zároveň prezentace porcování ryb, kde třeba získáte tipy do svých kuchyní. Více naleznete na Facebooku.