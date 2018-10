Michael Švarc, Novinky

Pokud se vaše letadlo opozdí v řádu minut, o kompenzaci žádat nemůžete. Nárok na ni máte pouze v případě, že je let oproti původnímu plánu opožděn o více než tři hodiny, ale jen tehdy, že za ním nestojí takzvané mimořádné okolnosti. Těmi se rozumí například nepřízeň počasí, stávka zaměstnanců, ať už letiště či daných aerolinií, nebo i politické nepokoje.

Naopak při technické závadě letadla, která může vyústit ve zpoždění, nebo jiných provozních důvodech o kompenzaci zažádat lze. „Naprostá většina provozních nepravidelností je způsobena faktory, které jako dopravce nemůžeme ovlivnit, například dopravní špičky, přeplněnost letišť, leteckých tras, časté dlouhé čekání na odletové povolení či na stojánku a podobně,“ uvedl pro Novinky tiskový mluvčí společnosti ČSA Daniel Šabík. „V takovém případě cestujícímu dle platné evropské legislativy nenáleží kompenzace za zpoždění,“ dodává.

Neobracet se na prostředníka

Výše kompenzace, pokud na ni máte nárok, se odvíjí od vzdálenosti mezi výchozím bodem a cílovou destinací. Pokud je trasa kratší než 1500 kilometrů, máte nárok na 250 eur (6400 korun), 400 eur (10 300 korun) dostanete, pokud trasa letu přesáhne v rámci Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska 1500 kilometrů, nebo se jedná o let mimo EU dlouhý 1500 až 3000 kilometrů. Nejvyšší možnou částkou je 600 eur (15 460 korun) při letu mimo EU přesahujícím 3500 kilometrů.

Přehledně: Do 1500 kilometrů

250 eur

1500 a více kilometrů v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska nebo let mimo EU od 1500 do 3000 kilometrů 400 eur

Let mimo EU nad 3500 kilometrů

600 eur



Stejně tak existují určitá pravidla při úplném zrušení letu. Na kompenzaci máte nárok, pokud byl let zrušen méně než 14 dní před jeho uskutečněním a v tomto období vám nebyl nabídnut žádný náhradní let, který odlétá nejpozději dvě hodiny před původně plánovým odletem a současně přilétá do cíle ne později než čtyři hodiny před původním příletem. Na kompenzaci nemáte nárok v případě, že je let zrušen 14 a více dní dopředu. Výše náhrad jsou nicméně stejné jako při zpoždění.

Při řešení kompenzací je důležité obracet se přímo na aerolinky, nikoli na prostředníka. „Podá-li cestující žádost o kompenzaci přímo letecké společnosti, a náleží-li mu na ni nárok, je mu vyplacena celá částka ve výši dle typu případu,“ tvrdí Šabík. Naopak zprostředkovatelská agentura si za stejnou žádost vybere poplatek za vyřízení a zákazníkovi vyplatí jen část náhrady. „Žádost podaná přes prostředníka nemá u letecké společnosti ani větší prioritu, ani váhu,“ vysvětluje Šabík.

Při zpoždění minimálně dvě hodiny mají cestující nárok na občerstvení

O kompenzaci lze zažádat až tři roky zpětně. V případě zpoždění si vyžádejte potvrzení nebo si pořiďte fotografii odletové tabule. Pro žádost o kompenzaci je zapotřebí také potvrzení rezervace letu a palubní vstupenka.

V případě, že je let opožděn alespoň o dvě hodiny oproti původnímu času odletu, mají cestující nárok na občerstvení, které zajišťuje dopravce prostřednictvím své handlingové společnosti. „Ve většině případů se vydávají vouchery, které cestující může uplatnit v provozovnách na letišti. Konkrétní hodnota poukazu se liší podle doby zpoždění a nastavených pravidel každé letecké společnosti, ale vždy je dodrženo minimální plnění dle nařízení EU,” uvedla mluvčí Czech Airlines Handlings Kateřina Pavlíková.

Při zpoždění větším než 8 hodin mají cestující nárok na ubytování včetně dopravy z letiště a zpět. V tomto případě si cestující vyzvednou svá odbavená zavazadla a budou přepraveni na domluvené ubytování. Zároveň obdrží informace o novém čase odletu nebo přesměrování trasy cesty. „V obou v případech kontaktujte pracovníky odbavení vašeho letu, buď na check-in přepážce nebo už v odletové čekárně,” dodala Pavlíková.

Zpoždění narůstají v létě

Zatím největší míru zpoždění v letošním roce šlo pozorovat během letních měsíců. Netýká se to jen pražského letiště, ale celé Evropy a vzdušného prostoru nad ní. „Důvodem zvyšujícího se počtu zpoždění je jednoznačně prudký nárůst leteckého provozu nad Evropou. Důkazem toho je fakt, že v červenci bylo téměř 50 procent zpožděných odletů z Prahy způsobeno již pozdním příletem letadla z jiné destinace,“ tvrdí mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň s tím, že průměrná doba zpoždění byla 28 minut.

Podle statistiky evropské agentury pro řízení letového provozu Eurocontrol bylo v celé Evropě v červenci zpožděno přibližně 59 procent odletů. „V Praze to bylo podle našich statistik 46 procent odletů. Znamená to, že pražské letiště je, pokud jde o zpoždění na odletech, pod celoevropským podílem,“ dodává Pacvoň s tím, že počet zpoždění se podle statistik z uplynulých let obvykle snižuje během podzimních měsíců.

Co se týče zpoždění nad tři hodiny, v červenci tvořily na pražském letišti pouze 0,8 procent z celkového počtu odletů, nad pět hodin 0,2 procent.