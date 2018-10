mšv, Novinky

Vesnice Chambon leží mezi lesy a pastvinami asi 88 kilometrů jihozápadně od Lyonu, zhruba 40 kilometrů od klenotu regionu, městečka Le Puy-en-Velay, a 20 kilometrů od Saint-Bonnet-le-Froid, domova trojitého michelinského šéfkuchaře Régise Marcona. Obvykle proto není považována za místo, kam by se hrnuly zástupy turistů, protože okolí se zdá k objevování mnohem zajímavější.

Jenže tato izolace vesničce Chambon v minulosti posloužila velmi dobře. V 17. století se stala útočištěm pro hugenoty, francouzské protestanty, kteří prchali před náboženskou perzekucí. A za druhé světové války obyvatelé využili osamělé pozice svého domova, aby v něm i v okolní krajině ukryli na 3000 Židů, kteří by jinak skončili v transportech, a nakonec v plynových komorách koncentračních táborů.

„Bez jakéhokoli popírání odvahy místních obyvatel, kteří riskovali životy, aby židovské uprchlíky zachránili, geografická poloha bez debaty sehrála důležitou roli,“ řekl pro BBC Peter Grose, autor knihy A Good Place To Hide, v níž osudy vesnice Chambon sumíruje. „Je totálně izolovaná, obklopená lesy, další vesnice jsou prakticky v nedohlednu. Existuje lepší místo, kde ukrýt lidi?“ dodává.

Za vším stáli pastor a jeho žena



Zasvěcení, kteří o činech odvážných obyvatel vědí, míří do Chambonu a do tamního muzea Lieu de Mémoire, které ponurou historii připomíná. I tam se člověku do hlavy neustále dere myšlenka, proč právě zde? Proč právě obyvatelé Chambonu riskovali své životy, aby Židům pomohli prchnout do neutrálního Švýcarska? Podle místních to bylo i tím, že mnoho lidí vyznávalo protestanství a vzpomínka na hugenoty byla víceméně stále čerstvá, přestože od jejich pronásledování uplynulo několik století.

Skutečným motorem odporu proti nacistům byli ale tamní pastor André Trocmé a jeho žena Magda. Ti zmobilizovali obyvatele a přišli s myšlenkou, že pomohou židovským uprchlíkům skrýt se, ať už na půdách, ve stodolách nebo sklepích napříč celým Chambonem. Za dob Vichistické Francie, kdy se podmínky Židů rapidně zhoršily, se mnozí z nich šeptandou o vesnici u Lyonu dozvěděli, a tak odešli hledat skrýš.

Pastor se se žádostí o pomoc obracel i na nejrůznější humanitární organizace, mnohé z nich pomohly do vesnice přivést další uprchlíky. Za pomoci spojenců bylo mnoho Židů propašováno do Švýcarska. Do tichého odboje proti nacistům se brzy přidaly i okolní vesnice. Nikdo z obyvatel tajemství nikdy nevyzradil, i když všichni velmi riskovali.

„Asi jako všichni vesničané po celém světě, ani tady lidé nejsou příliš upovídaní. Vždy jsou obezřetní,“ tvrdí Grose s tím, že tajemství si tu drží dodnes. Ale v průběhu času příběhy o zdejších hrdinech prosákly na povrch a do vesnice v současnosti jezdí třeba školní zájezdy, aby se o historii vesnice žáci a studenti dozvěděli.

„Snažili jsme se vytvořit muzeum v závislosti na tom, že jsou zdejší obyvatelé skromní. Nechtějí hrdinství svých předků pyšně vystavovat na odiv, jsou diskrétní. Chtějí mladým předat příběh o tom, že nezávisle na historických okolnostech bylo možné zůstat věrní sami sobě a svým hodnotám,“ uzavřela starostka Chambonu Eliane Wauquiez-Motteová.