Ondřej Kořínek, Novinky

Do Nesebaru jezdí turisté nejčastěji ze Slunečného pobřeží, ale také z Ravdy, Sveti Vlas nebo rovnou z Burgasu, kde je mezinárodní letiště, kam většina lidí létá. Do Nesebaru se lze dostat hned několika způsoby. Autobusem, autem, turistickým vláčkem, lodí, ale nejlépe uděláte, když se vydáte po svých po pláži. Těch šest až osm kilometrů zvládne hravě každý a po cestě se můžete svlažit nebo si rovnou zaplavat v Černém moři.

V turistickém průvodci se mimo jiné dočtete, že Nesebar byl v minulosti hlavně městem rybářů, zemědělců a vinařů. Po roce 1959 však došlo k velkému rozvoji turistických center, hotelů a především vznikl rezort Slunečné pobřeží. Nesebaru se proto přezdívá perla Černého moře.

Návštěvníky Nesebaru vítá větrný mlýn.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Prvními obyvateli malého poloostrova byli někdy v 5. či 6. století před naším letopočtem Řekové, kteří tady postavili náboženské chrámy, gymnázium i divadlo. Město se stalo střediskem obchodu, dopravy a rozvíjelo se. Původní název byl Manebria, od krále Menase. Jednou z nejstarších památek je podle archeologů bazilika svaté Sofie, kterou najdete v samém srdci Nesebaru. Byla to trojlodní stavba dlouhá asi 25 metrů, jejíž pozůstatky nelze během cesty městem minout. Poměrně vysoké arkádové zdi s výklenkem tam stojí dodnes a patří mezi nejfotografovanější památku.

Kostela sv. Stephena z 11. století

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Poloostrov dlouhý asi 850 metrů toho ovšem nabízí mnohem víc. Větrný mlýn u silnice spojující nový a starý Nesebar nebo zbytky opevnění, na které narazí návštěvníci hned při příchodu do města. Poházejí z helénistického období 5. až 3. století před naším letopočtem. Po pravé straně lze navštívit za 6 leva (asi 80 korun) archeologické muzeum.

Kostel zaujme nejen milovníky památek.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

V dobách minulých bylo v Nesebaru až 40 kostelů a bazilik, dnes je to zhruba deset. Doporučujeme návštěvu kostela sv. Stephena nedaleko antického divadla. Kostel pochází z 11. století a je výjimečný svými nástěnnými malbami, které ukazují život světců i obyčejných lidí. Krásně zdobené jsou i oltář a kazatelna. Vstupné do kostela stojí šest leva. Hned vedle se nachází chrám sv. Johna Alturgetose ze 14. století se třemi apsidami a předsíní, které se objevují u raně křesťanských kostelů.

Kořenoústka plicnatá v Černém moři

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Utíkají před medúzami



Architektonické skvosty zde však najdete na každém kroku, stejně jako restaurace, kavárny, suvenýry a točenou zmrzlinu, která se v Bulharsku prodává na 100 gramů. Pakliže půjdete po hlavní promenádě centrem starého města, neminete kostel Krista Pantokrata z přelomu 13.-14. století. Bravurní architekturu doplňují červené cihly, oblouky nebo svastika. Uvnitř za tři leva (asi 39 Kč) najdete malou expozici o Nesebaru, starodávné mapy a obrazy. Naproti kostelu pak najdete muzeum filmu a rekvizit.

Zbytky opevnění Nesebaru

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Od kostelu si to pak můžete nasměrovat do jedné z mnoha restaurací na pobřeží s výhledem na moře. Neobyčejný oběd nabídne podnik zřízený přímo ve staré lodi. Využít lze i pláž nebo se projít po poloostrově kolem dokola. Velice malebné místo se nachází na severním břehu na straně Slunečného pobřeží, kde najdete zbytky opevnění a věž z 18. století. Další zbytky opevnění zmizely pod vodou, která zatopila už jednu třetinu ostrova. Najdete je až 80 metrů od pobřeží.

Vrak lodi v přístavu láká turisty.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Kousek odtamtud je přístav, ve kterém upoutá pozornost především vrak staré lodí, jenž se kymácí ve vlnách. Právě odtud pak vyjíždějí výletní lodě nejen na Slunečné pobřeží, ale také do Sveti Vlas. Musí být ovšem to správné počasí, protože ve větších vlnách zůstávají lodě v přístavu a je rovněž zakázán vstup do moře. Na plážích to hlídají přísní plavčíci vybavení píšťalkami.

Jakmile se zvednou vlny, musejí turisté ven z vody.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Šokovaní turisté ale někdy moře opouštějí sami, protože utíkají před medúzami. Černé moře, a hlavně jeho pobřeží, je totiž bohaté na kořenoústky plicnaté, která může dorůst až do jednoho metru. Obavy však nejsou na místě, poněvadž medúza není moc nebezpečná a její žahnutí většinou nebolí. Navíc u pobřeží lze dost často pozorovat jedince, kteří již zahynuli a vlny je vyvrhnou na břeh.

Atrakce, hry a obchody jsou na Slunečném pobřeží všude.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

A když vám zbude trochu času, je možné jej strávit v aquaparku nebo sportovními radovánkami, které nabízí mnoho půjčoven po pobřeží. Přemíra komerce je však místy spíše na škodu.