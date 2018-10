Jakub Kynčl, Novinky

Singapore Airlines si úderem čtvrtka berou zpět titul provozovatele nejdelší pravidelné linky světa. Kuriózní je, že tuto linku už provozovaly, ale před pěti lety ji zrušily, protože byla ztrátová. Jenže situace se mohla změnit a aerolinie velmi rády drží nejrůznější tituly. A titul provozovatele nejdelšího letu si Singapore Airlines přeberou od Qatar Airlines, které mají 17,5 hodiny dlouhou linku mezi katarským Dauhá a novozélandským Aucklandem. Do té doby byl nejdelší 17hodinový let Qantas mezi australským Perthem a Londýnem.

Čtvrteční a každý další let na lince mezi Singapurem a New Yorkem urazí více než 15 000 kilometrů. Není žádným překvapením, že Singapore Airlines nasazují na tuto linku svůj vůbec nejnovější stroj - A350-900 ULR, kde ULR symbolizuje zkratku slov Ultra Long Range, tedy extrémně dlouhý dolet. Pokud si říkáte, že by mohlo jít o životní zážitek a přemýšlíte, že byste si mohli možná sedadlo ve třídě economy dovolit, měli byste vědět, že se tato cestovní třída na palubě vůbec nenachází.

Výjimečná atmosféra



Letoun si nechaly Singapore Airlines koncipovat tak, že jeho maximální kapacita činí pouze 161 pasažérů. Celkem 67 míst se nachází v business třídě, 94 pak ve třídě premium economy. Business třída je na prvním letu kompletně obsazená a den před odletem podle aerolinek zbývalo „velmi omezené” množství letenek ve třídě premium economy.

Většinu prostoru v letadle zabírá business class v přední straně letadla. Premium economy se nachází vzadu, s rozložením sedaček 2-4-2, respektive 1-4-1.

FOTO: Singapore Airlines

Podle šéfredaktora webu Airlineratings.com Geoffreyho Thomase, který byl už na mnoha inauguračních letech, včetně toho aerolinek Qantas z Perthu do Londýna, nelze čekat, že by byla na palubě zcela poklidná atmosféra: „Let s Qantas do Londýna byl obrovská událost. Byli jsme na nohou skoro celý let, na palubě je taková slavnostní párty atmosféra,” uvedl Thomas pro BBC s tím, že nebude samozřejmě chybět ani na čtvrtečním letu, který by měl přistát ne letišti Newark kolem poledne středoevropského času.

Pokud byste snad tuto cestu chtěli absolvovat také, podívali jsme se, na kolik by letenky přišly. Pokud byste absolvovali jednosměrný let, letenky se dají sehnat od zhruba 22 tisíc korun. Nejlevnější zpáteční letenku jsme objevili v lednu, vyjde na pouhých 26 tisíc korun.

Letoun A350-900ULR společnosti Singapore Airlines letí ze Singapuru na letiště Newark u New Yorku.

FOTO: Airbus/H.Goussé/Master Films

Quantas se nevzdávají



Konkurence ale nespí, a tak je otázkou, jak dlouho Singapore Airlines držitelem nejdelšího linkového letu na světě zůstanou. Qantas už podle všeho jednají se společnostmi Boeing a Airbus o zajištění letadla, které by bylo schopné zvládat dvacetihodinové lety mezi Sydney a Londýnem.