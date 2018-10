Jakub Kynčl (Lucern), Novinky

Cesta na vrcholek Stanserhorn z maličkého městečka Stans je jakousi cestou do budoucnosti. Turisté neznalí místa, těšící se na hypermoderní lanovku, bývají často v šoku, když dorazí do spodní stanice ve Stansu a spatří dřevěnou pozemní lanovku, která by někomu mohla vzdáleně připomínat lanovou dráhu na Petřín ve dřevě. Jen je prostě a jednoduše o hodně stylovější i díky průvodčím, kteří s cestujícími jezdí. Poprvé se rozjela už v roce 1893, dva roky po té pražské.

První část výpravy na horu Stanserhorn se odehrává v retro duchu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Moderna na vás bude čekat teprve po vyjetí do střední stanice Kälti, když spatříte lanovku zvanou CabriO poprvé. V ten moment poskočíte bez nadsázky o dvě století do budoucnosti.

Nápad se zrodil u piva

„O nutnosti renovace lanovkového systému se tu už dříve nějakou tu dobu mluvilo, ale zpočátku nikdo netušil, o jak velkou změnu by mohlo jít. Pak ředitel firmy provozující lanovku seděl v hospůdce s výrobcem lanovkových systémů a probírali možnosti. Řeč přišla i na to, že oba milují jízdu v kabrioletech a vtipkovali, že by to nebylo špatné přenést i pro lanovku. Poprvé se tomu jen zasmáli. Pak se ale zarazili a bleskově začali řešit, zda by něco takového mohlo být vůbec teoreticky proveditelné,” popisoval původ celého nápadu, můj průvodce Alfonso.

Tloušťka speciálních podpůrných kabelů držících lanovku hovoří asi sama za sebe.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

A jak už to tak ve Švýcarsku někdy jednoduše bývá, od nápadu nebylo daleko k jeho realizaci. Místní lidé jsou navíc náležitě hrdí na to, že celý nápad nese výsadně švýcarský punc od prvotního nápadu až do posledního šroubku. Pokud tiše přemítáte, kde se na takový projekt najdou peníze, odpověď je jednoduchá: mezi samotnými Švýcary.

Projekt místních lidí



Celkové náklady na výstavbu nového systému byly 28,1 miliónu franků, tedy podle současného kurzu zhruba 635 miliónů korun. Společnost se v roce 2010 rozhodla ve snaze získat chybějící finanční zdroje nabídnout veřejnosti, že si zájemci mohou zakoupit podílv projektu. Akce byla tak úspěšná, že záhy do projektu nateklo zhruba sedm miliónů franků, tedy asi čtvrtina celkových nákladů, navíc převážně od místních. A aby bylo vše ještě švýcarštější, tak tamější pošta poctila technologickou inovaci v květnu 2012 vydáním speciální známky.

Dvoupatrová lanovka CabriO

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Kouzlo lanovky je v tom, že když je pěkné počasí, můžete se kochat výhledy ve vrchním patře. Když však svahy bičuje blizard, můžete se schovat do tepla dole. Ale oni na to i dobrodruzi, kteří chtějí ve špatném počasí zůstat venku, nejdéle po pár minutách také přijdou,” popisuje s úsměvem Alfonso.

CabriO je první lanovkou na světě s vrchním podlažím bez střechy. Do spodního patra se vejde 60 osob, na to vrchní se pak najednou vejde až 30 lidí. A pokud vás zajímá, jak to vypadá ve strojovně tohoto výkřiku moderních technologií, můžete si pustit video, které jsme na místě pořídili.