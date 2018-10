mšv, Novinky

Snímky obézních turistů jedoucích na oslech na Santorini oběhly celý svět a dostaly se do médií. Právě tento podnět přiměl řeckou vládu jednat a ustanovit nové regulace. Ty uvádějí zejména, že by osli neměli vozit nic a nikoho nad 100 kilogramů. Jejich majitelé by se navíc měli důkladně starat o zdraví zvířat. „V žádném případě by neměli nechat pracovat zvíře, které je nemocné, zraněné nebo v pokročilém stadiu březosti,“ píše se ve vládním věstníku.

Ochránci zvířat také upozorňovali na další špatné podmínky, v nichž zvířata pracují. Například na nedostatek vody, který může být na ostrém řeckém slunci devastující. „Zvířata by měla denně dostávat adekvátní potravu a čerstvou vodu, a to v nádobách, které nemohou být kontaminovány a jsou alespoň jednou denně čištěny,“ uvedla dále vláda.

Ochránci je chtějí osvobodit



Zákaz vozit turistů nad 100 kilogramů pak směřuje především na ostrov Santorini, kde se lidé tradičně nechávají vyvézt od moře až nahoru do města, aby nemuseli šlapat po svých. Osli tuto náročnou trasu chodí i několikrát denně. Vláda upřesnila, že zvířata by měla být využívána na náklad, který odpovídá jejich věku, celkové konstituci a fyzické kondici. V nejideálnějším případě by měli oslové nést pouze pětinu svojí váhy.

Jízda na oslech je na řeckých ostrovech stále velmi populární.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

„Je to velký krok dopředu, myslím, že se naše úsilí vyplatilo,“ komentuje krok vlády jedna z aktivistek Elisavet Chatziová. „V téhle bitvě jsme zvítězili i díky tomu, že si tématu všimla světová média. Předtím nikdo nevěřil, že by se jízdy na oslech vůbec někdy mohly regulovat,“ dodává.

Ochránci zvířat přesto uvádějí, že zejména na ostrově Santorini je třeba urazit ještě dlouhou cestu, aby se s osly zacházelo s respektem. „Naším cílem není vylepšit život otroků, ale nejlépe je zcela osvobodit. Protože i když přestanou vozit obézní turisty, stále musejí nosit jiný těžký náklad,“ tvrdí Maria Skourtová z athénské odnože organizace Direct Action Everywhere.