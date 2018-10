mšv, Novinky

Naposledy měla Praha spojení s Casablankou v 80. letech. Podle dosavadních odhadů by linku mohlo v jednom směru využít 14 tisíc lidí ročně. „Letiště Praha již několikátou sezónu nabízí přímé letecké spojení do téměř všech důležitých destinací v Evropě. Jsme proto rádi, že nyní můžeme naši nabídku destinací rozšiřovat také v severní Africe,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Casablanca se tak stane již pátou destinací v regionu s přímým pravidelným spojením z pražského letiště. Létat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Na linku bude nasazen letoun Airbus A320 s jednou cestovní třídou pro 168 cestujících.

Casablanca je největší marocké město. Nachází se v něm například mešita Hasana II., která je jako jediná v celé zemi přístupná turistům. Mimo to nabízí město, v němž žije téměř 3,5 miliónu obyvatel, bohatý noční život, dlouhé pláže i medínu s tradičním tržištěm.

Do Maroka začíná na podzim létat také nízkonákladová společnost Ryanair, která bude z Prahy provozovat přímé spojení do turisticky oblíbeného Marrákeše na jihu země. Turisté proto budou mít možnost vybrat si, kterou část Maroka chtějí prozkoumávat. Zatímco na severu mohou obdivovat vzdouvající se vrcholky pohoří Atlas, jih nabízí třeba možnost vyrazit na výlet do pouště.