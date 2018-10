Letiště Pakyong je prvním, které se ve státě Sikkim otevřelo. Domov třetí nejvyšší hory světa Kančendžengy je teď mnohem přístupnější pro ty, kdo by Himálaj chtěli zdolávat právě odsud.

Pakyongské letiště, ležící asi 60 kilometrů od čínských hranic, se nachází v nadmořské výšce 1371 metrů, což se nezdá příliš. Přírodní podmínky práci na stavbě ovšem ztěžovaly a nevyzpytatelné počasí může být pro piloty i v budoucnu výzvou.

Podle Punje Lloyda, mluvčího projektu, jehož zhotovení zabralo devět let, byla stavba extrémní výzvou, přesto velmi vzrušující. Podle stavbařů bylo vůbec nejtěžší na místo dopravit materiál, strmé a úzké silnice práci moc neulehčovaly.

Další překážku představoval terén, který se musel vyrovnat, aby na něm mohla vyrůst 1,75 kilometru dlouhá ranvej.

Sometimes an airport is just a strip of asphalt on a flat bit of land outside of town. Other times, as with India's new Pakyong Airport, it's a breathtaking piece of engineering on the roof of the world, set in the Himalayan mountains. #MondayMotivation pic.twitter.com/D2tY0F8Jl2