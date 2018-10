mšv, Novinky

Když Satwika Ikaová dorazila až do zadní řady a zjistila, že její sedadlo vlastně neexistuje, požádala o radu personál. Ten byl podle pasažérky velmi nepříjemný a neměl snahu pomoci, nakonec jí však našel alternativní místo. Podle Ikaové si neexistující sedadla rezervovala ještě rodina s jedním dítětem.

Nenadálá situace nastala z důvodu, že společnost Lion Air na poslední chvíli vyměnila pro let z Palembangu do Jakarty letadlo. Podle serveru The Independent měl být na trasu nejprve nasazen Boeing 737-900ER, který má 39 řad. Místo toho aerolinky použily Boeing 737-800NG, který je menší a disponuje jen 34 řadami. Alespoň tak situaci serveru Telegraph vysvětlil tiskový mluvčí společnosti.

Jedná se už o druhý problém, který se za poslední dobu ohledně sedadel vyskytl. Koncem září se svého sedadla u společnosti Ryanair musel vzdát Brit Bob Hamilton. Na jeho místě, za nějž si připlatil zhruba 570 korun, seděl totiž pracovník aerolinek a cestující byl proto nucen přesunout se jinam. [celá zpráva]