První část stála 14,1 miliónu korun, z toho 90 procent šlo z programu IROP a zbytek dal kraj, řekl místostarosta druhého plzeňského obvodu Jan Fluxa. Cyklisté tak mohou jet po stezce ze Starého Plzence přes plzeňské části Koterov, Božkov, Lobzy a dál podél pivovaru do centra Plzně.

„K otevřené cyklotrase už připravujeme navazující čtyřkilometrovou část do Sedlce, kolem Sedleckých rybníků ke šťáhlavskému jezu, kde už je to katastr Šťáhlav,” uvedla starostka Starého Plzence Vlasta Doláková. Plzenec nyní dokončuje jednání s majiteli pozemků. Náklady by měly přesáhnout 20 miliónů korun, město chce využít dotaci. „Hotovo by mělo být v roce 2020, kdy, věřím, bude celá stezka do Brd,” uvedla.

Všechny obce už pracují na projektech. Podle Dolákové a hejtmanova náměstka Pavla Čížka nebudou cyklisté v roce 2020 po dostavbě cyklistické linie jezdit do Brd po silnici první třídy z Plzně na Rožmitál pod Třemšínem a Příbram.

„Jde o součást městského projektu Greenways, kdy chceme táhnout cyklostezky všemi údolími plzeňských řek. Vlastně je to druhá expanze za hranice města Plzně (první ucelený úsek je z Třemošné přes Lochotín do centra),” uvedl primátorův náměstek Petr Náhlík.

Cyklostezka do Brd se připravuje od ledna 2016, kdy byl bývalý vojenský prostor zpřístupněn turistům a vznikla CHKO Brdy. „Turistický ruch je od té doby určitě větší, na Spálenopoříčsku asi tak o 30 procent,” řekl Čížek, který je také starostou Spáleného Poříčí. Cyklodoprava je jednou z priorit vedení kraje a půjdou na ni desítky miliónů korun.