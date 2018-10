Taťána Marenčíková (Kostarika), Novinky

1. Švýcarsko Střední Ameriky

Pokud vás lákají středoamerické země, ale nejste si jisti, zda máte na jejich návštěvu dostatečně dobrodružnou povahu, je Kostarika tou první, kterou byste měli vyzkoušet. Je totiž bezpochyby nejvyspělejším státem, který můžete v oblasti navštívit. Proto je také oblíbenou dovolenkovou destinací exotiky chtivých Američanů.

V Ujarrás můžete navštívit ruiny jednoho z nejstarších kostarických kostelů ze 16. století.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Nedaleká bazilika v Cartagu rovněž stojí za návštěvu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Švýcarsko Střední Ameriky se jí neříká nadarmo. Tato přezdívka sice varuje i před vyššími náklady než třeba v sousední Nikaragui nebo Panamě, ale z hlediska bezpečnostních a zdravotních rizik je země někde úplně jinde. A pokud nechcete celou dovolenou trávit v jednom hotelovém komplexu, což by byla škoda, při cestování to oceníte.

2. Opravdu hustý prales

Chcete-li na vlastní oči spatřit skutečně nespoutanou přírodu ve všech odstínech šťavnaté zeleně, v Kostarice jste na správném místě. Více než čtvrtinu země pokrývají národní parky, biologické rezervace a záchranná centra pečující o zvířata, o nichž jste možná nikdy ani neslyšeli. Zdejší tropické i mlžné lesy jsou domovem více než 500 000 rostlinných a živočišných druhů, což dělá z Kostariky zemi s vůbec největší diverzitou na planetě.

Pralesy pokrývají značnou část země.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Bujná příroda kostarické rezervace

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Vydejte se třeba do Monteverde a vyzbrojeni dalekohledy zkuste zahlédnout pestrobarevné quetzaly nebo další z 850 druhů místních opeřenců. Nejlepší je ubytovat se na půdě přírodní rezervace a při úchvatném západu slunce poslouchat zvuky probouzejících se živočichů noční džungle.

3. Nakrmte pestrobarevnou střelu



Přímý kontakt se zvířaty vzbuzuje celosvětově řadu kontroverzí, a obvykle oprávněně. V Kostarice ale můžete zažít blízké setkání s kolibříky bez obav, že by jim někdo ublížil. I kdyby totiž bůhvíproč chtěl, neměl by sebemenší šanci to stihnout. Kolibříci dokážou létají rychlostí až 80 km/h a pohyby jejich křídel není možné pouhým okem postřehnout. Navíc umí jako jediní ptáci létat i pozpátku.

Kostarika je jednou z nejvyhlášenějších lokalit na pozorování ptáků - zejména kolibříků.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Na kolibříky v zemi narazíte téměř všude.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Na světě existuje přes 300 druhů kolibříků a v zemi jich žije bezmála pětina, proto bývá Kostarika označována za hlavní vzdušný prostor kolibříků. Závěsná krmítka s nektarem obsypaná „létajícími drahokamy“ uvidíte téměř všude, a existují i místa jako La Paz Waterfall Garden, kde dvakrát denně dostanete krmítko přímo do ruky a pak už jen čekáte, který pestrobarevná ptáček se posadí na vaše prsty. Jejich rychlost, barvy a určitá nepolapitelnost činí z krmení zážitek, na který zaručeně nezapomenete.

4. Žhavé vulkány

Na území Kostariky se nachází na dvě stovky vulkanických útvarů starých více než 65 miliónů let. Polovina stále jeví známky sopečné aktivity a celkem pět z nich lze označit za aktivní vulkány. Nejznámějším je bezpochyby nejaktivnější Arenal v turistické oblasti La Fortuna. Chrlení páry je u něj poměrně obvyklým jevem.

Vulkán Arenal se tyčí nad stejnojmenným jezerem.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Sopka Poás v národním parku téhož jména

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Nejlépe přístupný vulkánem je Poás, autem lze dojet až téměř k jeho vrcholu ve stejnojmenném národním parku. Sopky bývají často zahaleny poměrně všudypřítomnou kostarickou mlhou, proto se k nim vydejte v brzkých ranních hodinách, kdy bývá nejlepší viditelnost.

5. Živá voda horkých pramenů

Znáte ten pocit, kdy se po návštěvě lázní cítíte zrelaxováni, příjemně unaveni a doufáte v četné pozitivní vlivy na váš organismus? Po koupání v kostarických horkých pramenech doufat nemusíte. Ten stahující a omlazující efekt na pokožce totiž vidíte okamžitě. A i po jediné návštěvě nějakých pár týdnů vydrží. Vyzkoušeno na vlastní kůži. Magma v oblasti vulkánu Arenal ohřívá podzemní vodu a obohacuje ji o zdraví prospěšné látky. Ta vyvěrá na povrch v podobě horké řeky, kde se koupou především místní, a je přiváděna i do bazénů v lázeňských komplexech.

Nejpřírodnější soukromé lázně jsou Eco Thermales Hot Springs nedaleko Arenalu.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Můžete si přitom vybrat, zda vám vyhovují větší komplexy se skluzavkami, tobogány a pestrobarevnými světly vyhledávané zejména Američany, nebo menší ekologické komplexy v přírodním dekoru. Návštěvy se rezervují na konkrétní datum a čas a po tříhodinové lázni v 38-40stupňové křišťálově čisté vodě uprostřed pralesa budete jako znovuzrození.

6. Ráj kávomilů



Káva hraje velkou roli v historii celé země a je hlavním produktem kostarického zemědělství. Kostarická káva je vzhledem k příznivému klimatu jednou z nejlepších na světě a mnoho turistů přijíždí jen kvůli návštěvě místních kávových plantáží, aby byli svědky celého procesu zpracování kofeinového zázraku. Kávová pole se nacházejí především v centrální části země.

Káva je jedním z kostarických pokladů.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Narazit na špatnou kávu je tak v Kostarice raritou. A pro tu dobrou rozhodně nemusíte do nóbl podniků zvučných jmen. Na snídani v průměrném hotelu dost možná ochutnáte to nejlepší kafe, co jste kdy měli.

7. Adrenalinová smršť

Po pořádné ranní kávě to chce pokračovat nějakou zajímavou aktivitou. I v tomto směru má země hodně co nabídnout. Kostarika láká i sportovně zaměřené turisty nejen na tradiční šnorchlování a potápění.

Kostarika je domovem mnoha druhů žab. Některé jsou jedovaté.

FOTO: Novinky

Můžete se zde na kajaku projet mangrovy, na paddle boardu překonat jezero, s průvodcem prozkoumat jeskyně, jezdit po horách na koních či kole, proletět se horkovzdušným balónem nad pralesy, sjet pořádnou zip-linu nebo divokou řeku, vyzkoušet horolezectví, surfovat, sledovat velryby, pozorovat hnízdění želv, rozmnožování žab, vyslat motýla na jeho první let nebo si ulovit svůj vlastní šupinatý oběd.