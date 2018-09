mšv, Novinky

Katolický chrám, který se nachází asi 48 kilometrů severně od Bogoty, se otevřel už před více než 23 lety, stále je ovšem žádanou turistickou atrakcí, která zdaleka nepřitahuje jen věřící. Procházka podzemními prostory je totiž velkým zážitkem.

Horníci museli v dole vytěžit na 250 000 tun soli, aby ho přetvořili do nynější podoby. A kromě pečlivě opracovaných zdí je katedrála plná soch, jež vyobrazují zejména anděly. Dominantou jedné ze síní je třeba do stěny vytesaný kříž, nasvícený opět v modrých barvách, v jiné části je to velké vodní zrcadlo neboli prostor zaplněný vodou tak průzračnou, že zrcadlí vše kolem.

Katedrála byla zpřístupněna v roce 1995.

FOTO: Profimedia.cz

Podzemní prostor dokáže pojmout až 10 000 lidí.

FOTO: Profimedia.cz

Neobvyklá atrakce dokáže pojmout až 10 000 lidí naráz. A jelikož tak hluboko pod zemí může být poměrně chladno – teplota se drží kolem 14 stupňů Celsia –, mohou se návštěvníci zahřát nějakým horkým nápojem v tamní kavárně.

Historie rozsáhlého podzemního komplexu začala v podstatě už v roce 1930, kdy si horníci v tunelech vykutali malou kapli, kde se modlili za bezpečný návrat na povrch. Později vyhloubili mnohem rozsáhlejší komplex, který ale úřady v roce 1992 uzavřely kvůli obavám o bezpečnost. Důl byl zpřístupněn znovu v roce 1995, kdy vláda napumpovala do projektu v přepočtu 22 miliónů korun, aby ho zabezpečila a mohla jej zpřístupnit veřejnosti.

Původní kaple vznikla v dole už kolem roku 1930.

FOTO: Profimedia.cz

Dnes je z podzemní katedrály místo, kam se mnoho Kolumbijců vypravuje na pouť. Prostory ale mohou být pronajaty i na soukromé události, především svatby. Na povrchu je geologické a hornické muzeum, kde se návštěvníci mohou dozvědět něco o historii těžby soli.