mšv, Novinky

„Během září je nejvhodnější doba na koupi lyžařských zájezdů, protože ubytovací kapacity v zimních střediscích jsou menší, prodávají se na několika trzích naráz a klienti poptávají co nejvýhodnější umístění jejich ubytování,“ uvedl pro Novinky marketingový ředitel cestovní kanceláře EXIM tours Stanislav Zíma. Dodává, že právě hotely umístěné přímo u sjezdovek se vyprodají za pár týdnů po zahájení prodeje.

S tím souhlasí také Jiří Jelínek, výkonný ředitel Fischer Group, do níž spadá cestovní kancelář Nev-Dama. Září a říjen jsou z hlediska prodejů zimní dovolené nejsilnější měsíce. „Klienti, kteří koupí zájezd do konce září, si budou vybírat z té nejširší nabídky. Do italských, rakouských nebo francouzských středisek chce během pár zimních měsíců vyrazit klientela z celé Evropy. Ubytovací kapacity se ale v horských střediscích nenavyšují tak rychle jako počty klientů,“ vysvětluje Jelínek.

Dodává, že zimní dovolená se ale v posledních letech neomezuje pouze na lyžování nebo snowboarding. Lidé se chtějí bavit i po zastavení lanovek a vleků. CK Nev-Dama proto pro klienty připravila i doprovodné akce, které čítají například testování lyží, koncert či exhibiční hokejový zápas.

Destinace se nemění

Podle Zímy zůstanou Češi letos věrní stejným destinacím jako dosud. Na špičce se i nadále drží Itálie následovaná Rakouskem. Potenciál k růstu má Slovinsko. „Slovinci v posledních letech dost investovali a ubytování i služby jsou na vysoké úrovni. Rovněž samotná střediska dostala nové lanovky a další vybavení,“ tvrdí Zíma.

Stejně tak jdou dopředu i české areály. „Alpská střediska v Itálii nebo Rakousku jsou pro nás stále prioritou, protože nabízejí vynikající podmínky. Na druhou stranu si uvědomujeme, že i české areály jdou dopředu a mají svou věrnou klientelu. Řada lidí navíc tuzemské pobyty kombinuje s těmi zahraničními, proto jsme se letos rozhodli klientům nabídnout i lyžování na českých sjezdovkách,“ uzavírá Jelínek.