Důvod je prostý, přepravek se dotýká nejvíce lidí, kteří pocházejí z celého světa a sami o sobě jsou nositeli různorodých bakterií. Když se k tomu připočte, že se do boxů ukládají osobní věci jako opasky, hodinky, čepice nebo někdy i boty, je to pro bakterie vyloženě líheň. A žádný jiný povrch, který experti na letišti podrobili testům, neskončil tak špatně.

Odborníci prováděli výzkum na letišti ve finských Helsinkách v zimě 2016, a to jak během nejvytíženějších hodin, tak po nich. Objevili mimo jiné stopy rhinoviru, nejběžnějšího a nejvíce infekčního nositele nachlazení, a také chřipkový virus A. Jejich přítomnost byla zjištěna u více než půlky testovaných přepravek, překvapivě žádný z nich se nenašel na záchodovém prkénku na letištních toaletách.

Nálezy, uveřejněné koncem srpna v odborném časopise BMC Infectious Diseases, by podle vědců mohly přispět k vylepšení strategií v boji proti šíření infekčních onemocnění po celém světě. Podle profesora z nottinghamské univerzity Jonathana Van-Tama by studie také měla pomoci lidem pochopit, jak se bakterie a viry, kterým se každou zimu snažíme vyhýbat, šíří.

Nejvíce se totiž bakterie množí na površích, které denně hojně používáme. Jsou to například mobilní telefony (zejména displeje), houbičky na mytí nádobí nebo i gumové kachničky do vany. Letecká přeprava ale umožňuje bakteriím a virům, aby putovaly doslova po celém světě. „Přítomnost mikrobů v letištním prostředí nebyla nikdy předtím zkoumána,“ uvedla expertka na viry z institutu THL Niina Ikonenová, jež se studie zúčastnila. Výsledky zkoumání podle ní dávají nové podněty k vylepšení technologií na letištích.

