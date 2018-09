ivi (Bratislava), Právo

„Bude určena všem milovníkům adrenalinu,“ napsal list. Klub slovenských turistů (KST) potvrdil, že návrh už byl schválen příslušnými státními orgány.

Zajištěná cesta ve Vysokých Tatrách bude určena široké veřejnosti, proto její náročnost nepřesáhne hodnotu C. „Ferrata je něco mezi horolezectvím a turistikou. Pokud se dodržují všechny předpisy, je to bezpečné,“ řekl předseda KST Peter Dragúň.

Vstup bude bezplatný. „Náš klub se snaží pracovat dobrovolně a ve prospěch všech,“ zdůraznil Dragúň. Klub ve spolupráci s ochranáři vytyčí přesnou trasu zajištěné cesty letos ve druhé polovině září. „V zimě připravíme materiál a dáme do pořádku všechna povolení. Pokud to podmínky dovolí, chtěli bychom být na jaře příštího roku už v terénu, abychom ferratu vybudovali do konce roku 2019,“ představil plán předseda klubu.

KST zaplatí z členských příspěvků pět procent nákladů, deset procent zabezpečí stát a 85 procent nákladů půjde z prostředků Evropské unie.

Loni byla otevřena ferrata ve Slovenském ráji v rokli Kyseľ. Až do ničivého požáru v roce 1976 byla rokle Kyseľ nejnavštěvovanějším místem Slovenského ráje.