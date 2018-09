mšv, Novinky

Praha



Degustace sýrů

Od pátku do neděle se můžete ponořit do království sýrů. Zhmotní se na Střeleckém ostrově, kde budete moci ochutnat výrobky s ochrannými označeními DOP a IGP. Ochutnáte pokrmy zejména s pravým parmezánem, asiagem či gorgonzolou, nebudou ale chybět ani vína a další delikatesa. Každé odpoledne doplní festival také živá hudba. Více podrobnosti najdete na Facebooku.

Festival burgerů

Pokud patříte mezi milovníky masa v housce, dorazte o víkendu na holešovické Výstaviště. Uskuteční se na něm další ročník Burgerfestu, na němž budete moci ochutnat pochoutky vybraných českých restaurací a bister a objevit mezi nimi svého burgerového favorita. Na sedmém ročníku akce nebudou chybět ani kuchařské show, muzika nebo soutěže, v nichž můžete vyhrát třeba gril. Více najdete zde.

Zámecké vinobraní

Nadcházející podzim přináší i mnoho pozitiv. Jedním z nich je jednoznačně vinobraní. O tomto víkendu na něj můžete přímo v Praze zavítat do areálu trojského zámku. Čekají na vás tuzemská i zahraniční vína a k tomu pestrý kulturní program na severním i jižním nádvoří. Výběrem to bude například představení skupiny šermu, hudební vystoupení nebo také výtvarný workshop. Kompletní program zde.

Středočeský kraj

Posvícenské vinobraní

Rádi jíte i pijete? Na Posvícenském vinobraní v Máslovicích nemusíte z těchto činností volit, dopřát si můžete obě. Kromě nabídky vín, medoviny a burčáku nebudou chybět ani dobroty jako posvícenské koláče, v jejichž pojídání se uskuteční soutěž, a mnoho dalšího. Vyzkoušet si budete moci i stloukání másla a množství dalších aktivit. Více informací najdete zde.

Dožínky na zámku

V sobotu se na zámku Kačina uskuteční tradiční dožínky a vinobraní. Pro návštěvníky bude připravena ochutnávka českých a moravských vín a burčáku, ale také regionálních produktů. K akci patří také prohlídky samotné památky, řemeslné trhy nebo soutěže o poznávání odrůd vína pro skutečné fajnšmekry. Co dalšího na vás čeká, se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Kaprobraní

Když na kapry, tak do jižních Čech. A pokud toho chcete ochutnat více, vyrazte na sobotní Kaprobraní v Lomnici nad Lužnicí, kde si na své přijdou všichni milovníci rybích specialit. Kromě nejrůznějších dobrot se dozvíte, jak kapra správně očistit a na jaké způsoby ho připravit. Nebude chybět dobré pivo, divadlo, soutěže, ale také sladké dobroty, které přijdou po slaném obzvlášť vhod. Více zde.

Plzeňský kraj

Pivní slavnosti

V sobotu se na náměstí v Přešticích uskuteční letošní ročník pivních slavností. Kromě zlatavého moku, kterého si můžete dopřát, kolik jen chcete, na vás čeká hudební program. Vystoupí třeba kapela Doga nebo zpěvák Petr Kolář. Chybět nebudou samozřejmě ani nejrůznější dobroty. Více z programu zde.

Karlovarský kraj

Den horníků

Jako každý rok, i letos v Sokolově oslaví Den horníků. Připadá na tuto sobotu a těšit se můžete na hornickou pouť, trhy s nejrůznějším rukodělným zbožím a dobrotami, ale také na několik hudebních vystoupení, čítající koncerty Michala Hrůzy nebo Báry Basikové. Součástí oslav je Den s Armádou ČR, Světový den shybu nebo ukázky práce Policie ČR. Podrobnosti naleznete zde.

Ústecký kraj

Roudnické vinobraní

Vyrazte popít vínko do malebných prostor roudnického zámku. Vinobraní se uskuteční tuto sobotu, a kromě degustace tuzemských i zahraničních vín a burčáku vás čeká kulturní program na třech scénách. Opomenuty nebudou žádné věkové kategorie, těšit se proto můžete na šermířská vystoupení, loutková představení nebo koncerty Terezy Kerndlové, Jaroslava Uhlíře či Leony Machálkové. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Prohlídka krytu

Každou první sobotu v měsíci se v Liberci konají prohlídky největšího zdejšího krytu civilní obrany. Ke zhlédnutí budou dobové dokumenty i exponáty, vztahující se k době, kdy se kryt využíval. Prohlídky se konají ráno a dopoledne a jsou jen tři, je na ně také potřeba se dopředu objednat. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Burčákobraní v klášteře

Dorazte v sobotu do kláštera v Broumově. Uskuteční se v něm tradiční ochutnávka burčáku od českých i moravských vinařů, což je ideální příležitost pro ty, kteří dávají čerstvé hroznové šťávě přednost před klasickými víny. Akci doprovodí živá muzika, vstup je zdarma, platí se jednotlivé degustace. Více naleznete zde.

Pardubický kraj

Otevřené památky

O víkendu do Litomyšli, podobně jako do dalších českých i moravských měst, zavítají Dny evropského dědictví. Ty každoročně otevírají brány nejrůznějších památek, které mnohdy po zbytek roku zůstávají před očima návštěvníků skryty. Nahlédnout do kostelů, ale i dalších historických budov, můžete v Litomyšli. Komentované prohlídky čekají v galeriích nebo i ve Smetanově domu. Podrobnosti zde.

Vysočina

Ondřejovské slavnosti

Slavit se budete v sobotu také v Ondřejově, kde na návštěvníky čeká tržiště s množstvím výrobků a pochutin. Na Ondřejovských slavnostech nebudou chybět ukázky lidových řemesel a také nejrůznější vystoupení. Završením akce bude koncert skupiny Poutníci. Na své si přijdou všechny věkové kategorie. Více informací naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Zarážení hory

Vyrazte za vínem do Vrbice. V odpoledních hodinách se v obci otevřou sklepy, kde vám lokální vinaří představí své výrobky, které budete moci ochutnat. Nouze nebude ani o čerstvý burčák. V podvečerních hodinách se můžete těšit na scénku zarážení hory, dále také vystoupení cimbálové muziky. Další informace naleznete zde.

Olomoucký kraj

Festival extrémního jídla

Říkáte o sobě, že v jídle nejste vybíraví? Tak zkuste otestovat svojí vůli na Extreme food festivalu v Olomouci, který nabídne mimo jiné i velmi netradiční pochoutky. Kromě cvrčků, červů či hmyzích lízátek budete moci vyzkoušet třeba hadí nebo krokodýlí maso, nouze nebude ani o žáby či holoubata. Na své si ale přijdou i ti méně odvážní, na které čekají třeba ovocné tropické džusy, japonská kuchyně nebo plody moře. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Výstava veteránů

Druhá zářijová neděle bude na Výstavišti v Kroměříži patřit milovníkům starých a nablýskaných vozidel. Nejenže uvidíte veterány, ale nadšenci budou moci pořídit také nejrůznější součástky a náhradní díly i na zemědělskou techniku či hasičské a vojenské stroje. Součástí akce je také bleší trh, na němž pořídíte vše, na co si jen dokážete vzpomenout. Další informace najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Festival umění

Jednodenní kulturní festival Art Jam se v sobotu uskuteční v Bolaticích. V zásadě půjde o muziku a výtvarné umění. Na hudební scéně vystoupí například kapela Ghost of You, na výstavní scéně zhlédnete fotografickou výstavu nebo se můžete zúčastnit autorského čtení, debaty či přednášky. Hovořit se bude například o cenzuře. Chybět nebudou ani graffiti exhibice nebo tvůrčí dílny. Podrobnosti najdete na Facebooku.