mšv, Novinky

Praha



Hrnčířské trhy

Zábavu pro celou rodinu slibují hrnčířské trhy na Kampě, které se konají v sobotu i v neděli. Kromě výrobků od šikovných řemeslníků se můžete těšit na kavárnu a nejrůznější dobroty, ale také doprovodný program pro rodiny. Ten nabídne několik pohádek, ale rovněž hudební doprovod. Více informací najdete zde.

Déčkoparty

Oslavte páté narozeniny kanálu Déčko České televize. Slavnostní večírek se uskuteční hned na pěti různých místech v Česku. Návštěvníci se mohou těšit na řadu známých tváří, jako jsou Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, Petr Vacek nebo známá dvojice Jů a Hele. Zájemci se mohou zapojit do zpravodajského workshopu nebo do taneční školy StarDance. Kromě Prahy se narozeniny uskuteční také v Plzni, Ostravě, Liberci a Brně.

A je to! na zámku

Známá dvojice nešikovných kutilů Pat a Mat zavítá prvního září na Chvalský zámek. Zdrží se sice až do listopadu, ale v den vernisáže výstavy se můžete těšit na speciální aktivity. Bude to například animační dílna nebo promítání v zámeckém kině. Do obydlí dvou večerníčkových postaviček se podíváte skrze fotokoutek, a také se dozvíte něco z historie seriálu. Podrobnosti o expozici zde.

Na závody do Chuchle

V neděli odstartuje na dostihovém závodišti v Praze-Velké Chuchli druhá polovina letošní sezóny. A kromě pozorování dostihů se můžete těšit na doprovodný program a atrakce, jako jsou například na trampolíny, kolotoče nebo projížďky na ponících. Hlad pak zažene u řady stánků s občerstvením, kde najdete jak staročeské pokrmy, tak i moderní jídla v podobě burgerů či tortill. Více zde.

Středočeský kraj

Archeologický den

Přišla vám vždy práce archeologa zábavná a zajímavá? Vyzkoušet si ji můžete v sobotu v sázavském klášteře. Ze střípků si složíte nádobu, dozvíte se, co vše se dá z nálezů zjistit, a jak žili naši předci. O posledním prázdninovém víkendu si také vyzkoušíte mletí obilí nebo výrobu jednoduchých středověkých šperků. V odpoledních hodinách se uskuteční také přednášky hlavně pro dospělé. Více zde.

Netradiční hudba

Vyrazte v sobotu na rodinný festival Kefír na zámku Kačina. V hlavní roli bude už pošesté hudba, hvězdami dne bude rakouská kapela The Vegetable Orchestra, která v hudební nástroje promění mrkev i pórek. Vystoupí také Kašpárek v rohlíku, dospěláky potěší spíše Gaiah Mesiah nebo Sto zvířat. Doprovodný program ale nabídne i řadu divadelních představení nebo workshopů. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Bitva o Slamburk

Přeneste se s dětmi do minulosti a vyzkoušejte si, jaké je být rytířem. Bitva o Slamburk, která se koná nedaleko Borovan u Českých Budějovic, nabídne také rytířské soutěže a hry, šermířská vystoupení a nespočet dalších aktivit. Nejrůznější výrobky budete moci zakoupit na středověké tržnici a pro malé návštěvníky je připraveno i loutkové divadlo. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Barevný běh

Přijďte si s dětmi užít trochu pohybu a zúčastněte se závodu Barvám neutečeš. Nejde v těm o časy, celou trasu, která měří pět kilometrů, si můžete klidně projít. V několika zónách účastníky zasypou práškové barvy. Po konci závodu se koná další program, na kterém se setkáte například s českými youtubery a dalšími osobnostmi. Registrovat se můžete zde.

Karlovarský kraj

Netopýři na zámku

Podívejte se na zoubek netopýrům. Tedy ne doslovně, ale blíže se budete moci s těmito nočními tvory seznámit v sobotu na zámku Kynžvart. Akce, která má za cíl obeznámit veřejnost se životem těchto létajících savců, vás informuje o jejich životě, ochraně a dozvíte se nejrůznější zajímavosti. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Indiánské rozloučení

Rozlučte se v sobotu s prázdninami v indiánském stylu. Navštivte obci Růžová u Děčína, kde si společně s původními obyvateli Ameriky vyzkoušíte tance nebo se naučíte indiánskou seznamovací píseň. Připraveno je také divadlo nebo malování na obličej. Kromě toho se můžete vypravit na klasickou komentovanou prohlídku osady a dozvědět se o indiánech množství zajímavých informací. A ti, kteří se nebojí zbraní, si budou moci zkusit hod oštěpem či tomahavkem nebo střelbu z luku. Více zde.

Liberecký kraj

Pod mikroskopem

Navštivte během září a října libereckou iQlandii, kde nahlédnete do mikrosvěta. Pod mikroskopem odhalíte, jak vypadá oko mouchy, sosáček motýla nebo lidský vlas. Kromě toho se během workshopu seznámíte s dalším výzkumným vybavením, jako je například stereolupa a další. Projít si můžete i novinky v expozici. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Trutnovský jarmark

Trutnovský jarmark je předzvěstí, že prázdniny už jsou pryč. Vyrazit na něj můžete první zářijovou neděli a připraven je bohatý program, který nadchne dospělé i děti. Na ty čeká zábavný blok s Magdou Reifovou a Petrem Vackem, ale také břišní tanečnice, jež se předvede s hroznýšem královským. Připraveno bude také divadlo a v pozdějších hodinách koncerty kapely Mirai nebo Davida Kollera. Více zde.

Pardubický kraj

Pouť ke svatému Jiljí

Ve Svitavách se v neděli uskuteční historická pouť. Pro návštěvníky chystá jarmark s lahodným jídlem a pitím, ale také řadu pouličních divadel nebo hudebních vystoupení. Mlsouni budou moci ochutnat třeba staročeské placky, sladkosti a mnoho dalšího, nadšenci do historie zhlédnou výcvik mušketýrů nebo se zaposlouchají do středověkých písní. Další informace zde.

Vysočina

Konec prázdnin v zoo

Přijďte se svými dětmi zmírnit žal z konce prázdnin do jihlavské zoo. Před pavilonem šelem budou přichystány kočičí aktivity v podobě nejrůznějších her, soutěží, ale dozvíte se také nejrůznější zajímavosti z říše kočkovitých šelem. V africké vesnici Matongo se rovněž uskuteční soutěže nebo i pohádka o Pejskovi a kočičce. Více zde.

Jihomoravský kraj

Slavnosti chleba

První zářijovou sobotu se ve Slupi uskuteční Slavnosti chleba. Přenesete se do časů našich předků, kteří chleba považovali za boží dar a uvidíte, jak se peče v historických pecích. Kromě toho na vás čeká mnoho řemeslníků nebo folklórních vystoupení, ale také ochutnávky dalšího pečiva nebo výstava zemědělské techniky. Těšit se můžete i na jízdu v historických autobusech. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Loučení na zámku

Konec prázdnin můžete oslavit na zámku Velké Losiny, kde proběhne v sobotu rozloučení s hlavní návštěvnickou sezónou. Kromě klasických prohlídek jsou připraveny soutěže pro děti, řemeslné dílničky, ale i dobový tábor, v němž si můžete prohlédnout historické zbraně. K večeru přijde i kouzelník. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Den medu

Den medu a medoviny je v Archeoskanzenu Modrá už tradicí. Uskuteční se už tuto sobotu a zejména dospělí se mohou těšit na ochutnávku několika druhů sladké medoviny. Nepůjde ovšem zdaleka jen o ni, degustovat budete moci i medy a na své si přijdou i děti, pro něž je připraveno divadelní vystoupení, ale i další aktivity. Dozvíte se také o využití medu v kuchyni. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Den pro supy

První září bude v ostravské zoo patřit supům. Pokud vás tito ptáci dosud poněkud děsili, dozvíte se, jaký význam mají v přírodě, jak zoo přispívá k jejich ochraně, nebo i jaké druhy supů mohl spatřit Vinnetou. Chybět nebude ani komentované krmení a další aktivity a soutěže. Podrobnosti zde.