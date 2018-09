tm, Novinky

1. Útulnost až na prvním místě

Slovo hygge je podle Dánů obtížné vysvětlit a pro Čecha ještě těžší vyslovit. Správně se prý říká něco jako „hjůge“, skutečností však zůstává, že co deset Dánů, to deset výslovností. Nejbližší český výraz je asi útulnost, ale hygge je mnohem víc než jen to. Jedná se především o atmosféru a životní styl - užívání si všeho dobrého s těmi nejbližšími.

Z hlediska ročních období je nejvíc hygge doba vánoční, ale i na podzim je na co se těšit. Kodaň je plná udržovaných zelených parků a nábřeží, kde si můžete udělat piknik, poslechnout koncert pod širým nebem nebo užít pouliční festival. Hygge jsou měkoučké deky a baňaté hrnky s výbornou kávou nebo horkou čokoládou a svíčky s autentickými přírodními vůněmi v jednoduchém severském designu.

Hygge je především dánský životní styl.

FOTO: Profimedia.cz

Příjemná společnost, dostatek dobrého jídla a pití a malebné prostředí - to je podle Dánů hygge.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Asi nejvíc hygge je odejít brzy z práce a nestresovat se, že není všechno hotové, protože doma s rodinou nebo při programu s přáteli vás čeká skutečný život. A přece jej nebudete zanedbávat kvůli něčemu tak banálnímu, jako je uzávěrka. Tento životní styl je prý důvodem, proč se Dánové pravidelně umisťují v žebříčcích nejšťastnějších národů světa. A kde jinde nasát víc hygge atmosféry než v dánském hlavním městě...

2. Vrcholná gastronomie

V Kodani, která je zhruba pětkrát menší než Praha a nemá ani polovinu jejích obyvatel, najdete 15 restaurací oceněných michelinskými hvězdami. Praha má všehovšudy dvě. V dánské metropoli je dvanáct jednohvězdičkových, dvě dvouhvězdičkové a jedna tříhvězdičková restaurace - Geranium. Čekací doba na stůl v Geraniu je zhruba dva měsíce, ale do některé z ostatních „michelinek“ se dostanete s rezervací pár dnů a výjimečně i hodin předem. A pokud zrovna nebudete mít štěstí, nevadí.

Severský styl stolování poznáte na první pohled.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Každý chod je chutným uměleckým dílem. Čerstvé ryby jsou samozřejmostí.

FOTO: Taťána Marenčíková

Koncept severské gastronomie vás uchvátí i v náhodně vybraném podniku s místní kuchyní. Je zaměřen především na čerstvé sezónní suroviny, prim samozřejmě hrají ryby a plody moře spolu s vynikajícím pečivem a precizním stylingem. Důraz je kladen i na bezchybnou obsluhu s velmi vřelým přístupem a útulné interiéry.

3. Není kanál jako kanál

V Kodani se téměř neustále nacházíte u vody. Město je doslova protkané kanály ideálními pro vyhlídkové plavby a i při procházkách krásně voní mořem. Zajímavostí je, že Kodaň byla letos vyhlášena nejvhodnějším městem pro plavání na světě. Porazila i Rio s vyhlášenou Copacabanou nebo Sidney. Voda je zde totiž absolutně čistá a u každého bytového komplexu nebo domku najdete molo nebo plážičku se schůdky do vody. V současnosti má kolem 18 stupňů, což horkokrevným seveřanům přijde dostatečné.

Kodaňské kanály skýtají četná malebná zákoutí.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Nábřeží Nyhavn se datuje do 17. století a je jednou z nejoblíbenějších kodaňských promenád.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Krásou pestrobarevných domků v Nyhavnu se lze kochat i z loďky se sklenkou růžového vína v ruce. To je jen tak mimochodem velice hygge. Místo na plavidle seženete vždy a nehrozí, že byste se museli proplétat mezi stovkami dalších lodí jako v Benátkách. Nejlepší je rezervovat si plavbu na menší loďce, protože jinak se také můžete dostat na loď s 80 asiaty, kteří vám budou neustále cpát selfie tyče před obličej. My jsme dali na doporučení informačního centra a vyrazili na plavbu s Hey Captan, jejichž kapitáni jsou většinou mladí pohodáři, kteří se s vámi podělí o zajímavé informace o městě a můžete se s nimi navíc i dohodnout na preferované trase.

4. Socha, co by kamenem dohodil

Kodaň je velmi kulturní a najdete zde na sto muzeí a dalších atrakcí hodných návštěvy. Prim však hrají zcela zřejmě sochy. Těžko se vám povede ujít 200 metrů, aniž byste o nějakou nezakopli. Tou nejznámější je samozřejmě socha malé mořské víly od Edvarda Eriksena nebo vrchol fontány Gefion. Velmi oblíbená je také Nová Carlsbergova Glyptotéka, v níž najdete více než 10 000 kusů opracovaných kamenů ze starého Egypta, Řecka, Říma nebo díla dánských a francouzských mistrů 19. století. Nenechte si ujít „Nosárium”, tedy sbírku nepůvodních nosů soch.

Fontána Gefion

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Malá mořská víla střeží kodaňské břehy už více než sto let.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Ale statných mužských těl, volavek ve vzletu nebo památníků uvidíte i na ulicích skoro tolik, jako v Praze nedopalků. Kodaň je mimochodem opravdu velmi čisté město, výjimkou jsou pouze časná víkendová rána, kdy je třeba dávat pozor na střepy z lahví po turistech, kteří tak úplně nepřijeli za kulturou. Na pořádku má nejspíš podíl i poměrně nová hypermoderní spalovna odpadu, která vyrostla za městem a zásobuje jeho značnou část elektrickou energií. Vypouští prý jen zcela neškodnou vodní páru a během letošní zimy se na její střeše otevře lyžařský svah s lanovkou. Kuriózní je fakt, že spalovna je tak efektivní, že Dánům došly odpadky. Aby se zázrak techniky nemusel vypínat, což je nákladné, je vykupováno smetí z ostatních evropských zemí, především Německa a Švédska. Takové problémy by si přál nejeden stát...

5. Dánské Tivoli

Hned vedle Glyptotéky se nachází atrakce, která potěší hlavně menší a akčnější členy rodiny. Už 175 let najdete v upravených rozkvetlých zahradách v centru zábavní park, který si vysloužil evropskou proslulost. Je něčím mezi extrémně inovativními dubajskými parky a pražskou Matějskou, ani hypermoderní, ani trapný, ale rozhodně velmi příjemný.

Ani zábavní park se neobejde bez dostatku zeleně.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Tivoli potěší malé i velké.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Své atrakce si tu najdou jak ti nejmenší, tak milovníci vrcholného adrenalinu, a vše je zabaleno v úhledném balíčku vzrostlých stromů, jezírek, obchůdků a stánků. A samozřejmě i kaváren a restaurací. Park je otevřen od 11 do 23 hodin (někdy do 24), a proto je většina z nich prosklená. To abyste nepřišli o výhled na veškeré dění, které je ve večerních hodinách hojně barevně osvětleno.

Určitě nevynechejte skvělý tivolský popcorn. V nabídce je asi 10 příchutí od vynikajícího slaného karamelu s máslem přes limetu, marshmallow, cheddar nebo všude na severu oblíbenou lékořici.

6. Na kole bezpečně

Nejproslulejší cyklistickou metropolí je sice Amsterdam, ale Kodaň v tomto směru rozhodně nezůstává pozadu. Bicykl je nejčastější alternativou pro poznávání města, pokud nepreferujete chůzi. Všude jsou značené cyklostezky, kterých je v některých částech města dokonce více než chodníků pro pěší. Pronájem kol za rozumné ceny nabízí nejen četné půjčovny, ale i většina hotelů. Jízda na kole je totiž také velmi hygge. Takže zabalte pohodlné oblečení (ne cyklodres, seveřané mají styl), kolem krku omotejte šáličku, děti posaďte do vozíku před kolo a jede se.

Kola jsou v Kodani místním dopravním prostředkem číslo jedna.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

7. Nákupy po seversku

Přivezete-li si něco z Dánska, máte velmi slušnou šanci, že to v českých luzích a hájích budete mít jen vy. Samozřejmě za předpokladu, že se vyhnete všudypřítomným mainstreamovým řetězcům. Severský design klade důraz na pohodlí, kvalitní materiály, přírodní tóny a styl. Zachumlat se do heboučkého vlněného svetru nebo obléct šik hybrid pláštěnky a lehké bundy na podzim přijde vhod a nečekaný déšť vám už jen tak náladu nezkazí.

Oblíbeným kodaňským suvenýrem je i jantar. Jeho muzeum s ukázkami zpracování kamene najdete přímo v historické části Nyhavn.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Velkým lákadlem jsou již zmíněné svíčky s hodně vymazlenými vůněmi a podobně je na tom místní přírodní kosmetika. Asi si říkáte, že přivézt si z dovolené tekuté mýdlo je naprostá hloupost, ale až po umytí rukou ucítíte podmanivé aroma dubové kůry, logika a váhový limit zavazadla v letadle dost možná vezmou za své.