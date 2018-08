mšv, Novinky

Podle Nordlunda je technologie, která sníží počet posádky na palubě letadel, vyvíjena relativně svižně. „V Boeingu věříme v autonomní stroje, které se dokážou pilotovat samy. Ale nemyslím, že v blízké budoucnosti uvidíte zcela bezpilotní letadla,“ uvedl viceprezident. Dodal, že otázkou bližší budoucnosti jsou ovšem stroje, které budou více automatické, usnadní práci posádce a ve výsledku by v nich nebylo zapotřebí dvou pilotů, ale jen jednoho.

Technologie, kterou společnost vyvíjí, by se nejdříve testovala na nákladních letadlech, později by se využívala především v osobní dopravě. „Musejí se setkat aspekty bezpečnosti, ekonomické výhodnosti a dobré technologie. A to se nám myslím začíná dařit,“ uvedl Nordlund. Větší zautomatizování letadel by vyřešilo i nedostatek pilotů, který by podle analytiků měl dosáhnout během příští dekády 200 tisíc lidí.

Letadla už se ovšem stala částečně autonomními i v posledních dekádách – velkou část letu je využíván autopilot. Menší počet posádky ale dělá vrásky jak pasažérům, tak úřadům. Po tragédii v roce 2015, kdy pilot záměrně havaroval s letadlem v Alpách, zavedla Evropská agentura pro bezpečnost letectví pravidlo, podle nějž by v kokpitu měly být přítomny vždy dvě osoby. Znamená to, že pokud si například jeden z pilotů chce odskočit, musí do kokpitu na okamžik přijít jiný člen posádky.

Loni toto pravidlo agentura zmírnila a uvedla, že zajištění bezpečnosti je vždy na konkrétní aerolince. Nicméně proti letadlům, která by řídil jen jeden pilot, se vyslovil také Sully Sullenberger, americký pilot známý přistáním na newyorské řece Hudson. Nordlung nicméně uvádí, že letadla s jedním pilotem by se začala vyrábět teprve tehdy, až by o ně letecké společnosti projevily zájem.