Radnice na jmenovaný zákon z roku 1949 o ochraně pobřeží upozorňuje několika varovnými cedulemi, které nechala vyvěsit poté, co si turisté stěžovali na výhrůžky žalobami. Kdo bude při krádeži kamenů přistižen, hrozí mu pokuta až 1000 liber (28 350 korun).

„Ti, kdo zažili povodně před pár lety, vědí, jaké škody dokáže napáchat voda. Když nebudou oblázky, každá bouře bude pro oblast zničující,“ uvedl pro britský server Telegraph Berry Jordan z farnosti v St Gennys. Identitu provinilce, který se s „lupem“ vrátil zpět, aby nečelil trestnímu stíhání, ovšem kvůli citlivosti údajů neuvedl.

Přestože oblast kolem St Gennys a vedlejší obce Crackington Haven zažila podobných incidentů už několik, kritici tvrdí, že cedule jsou ošklivé a zbytečně kazí prostředí pitoreskní pláže. „Je to ostuda. Ten problém musí být skutečně značný, když teď pláže hyzdí velká červenožlutá cedule s výhrůžkou žaloby,“ komentovala postup úřadu místní umělkyně Jen Dixonová.

