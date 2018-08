Kam za nejlepšími zážitky? Podle cestovatelů do Kostariky

Cestovatelský portál TripAdvisor zveřejnil žebříček destinací, které jsou nejlepší pro ty, co v zahraničí rádi sbírají zážitky. Koho netáhne povalování se na pláži, ale raději poznává místní historii nebo zkouší něco nového, měl by vyrazit do Kostariky. Oblast kolem městečka La Fortuna je v rámci zážitků nejlepší na světě. Vyplynulo to z hodnocení uživatelů portálu.