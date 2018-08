mšv, Novinky

Hodnotitelé na hotelu vyzdvihovali nejen jeho ikonickou a elegantní podobu, ale také skvělý a bezproblémový servis, kterého se hostům dostane. „Adare Manor se znovuotevřel v listopadu 2017 po náročné 21měsíční rekonstrukci. Byl rozšířen a vybaven novým nábytkem, čímž pro tuto historickou budovu započal nový život,“ uvedli porotci.

„Vřelý personál a servis na míru jednotlivých klientů vytvářejí z pobytu v hotelu neopakovatelný zážitek a prakticky i pocit domova,“ dodali.

Hostům je k dispozici více než stovka pokojů.

FOTO: Adare Manor (4x)

Nechybí ani bazén a spa.

Hotel se nachází nedaleko irského Limericku. Je součástí relativně rozlehlého panství, v němž návštěvníky okouzlí i upravené zámecké zahrady nebo golfové hřiště. Přímo za hotelem protéká také řeka, které dodává areálu na romantice. Ta ale nevyjde levně. Za pobyt v nejlepším hotelu na světě si zaplatíte kolem 15 000 korun za noc a výš.

Historický vzhled budovy dodává hotelu na atmosféře.

Na rozlehlém pozemku se nachází i golfové hřiště.

Ceny Virtuoso Best of the Best, které letos oslavily jubilejní 30. ročník, se rozdávaly i v několika dalších kategoriích. Například nejvíce designovým hotelem se stal The Silo Hotel v jihoafrickém Kapském městě. Jak název napovídá, vznikl v areálu bývalého sila a porotci ocenili, jak si tvůrci dokázali pohrát s moderní a neotřelou architekturou a vdechnout budově nový život.

V tomto hotelu najdou hosté pouze 28 místností, každá z nich má odlišný design. Lákadlem je také střešní bazén nebo sbírka asi 300 děl současného afrického umění.

The Silo Hotel v Kapském městě obdržel ocenění za design.

FOTO: Profimedia.cz

Hodnotili i v dalších kategoriích



Nejlepší restaurací porotci vyhlásili The Restaurant v kalifornském údolí Napa, které je známé množstvím vinic. Na podniku ocenili, že prezentuje moderní americkou kuchyni za použití lokálních surovin od tamních zemědělců. „Servis byl skvělý od první chvíle, co jsme vešli. Jídlo bylo excelentní a ceny takové, které vás úplně nezruinují,“ uvedl jeden z porotců.

Nejlepší bar najdete v londýnském hotelu Brown’s a nese název Donovan Bar. Na něm sudí vyzdvihli zejména příjemnou atmosféru, ale také pro bar ikonické a unikátní koktejly.