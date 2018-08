mšv, Novinky

Praha



Na Noemovu archu

Vypravte se na bájnou Noemovu archu, která umožnila nejen lidem, ale i rozličným zvířecím druhům přežít velkou potopu. V sobotu se v Nové budově Národního muzea konají komentované prohlídky touto expozicí, která představí zvířecí svět a jeho rekordy či kuriozity. Zjistíte, jaké jsou nejrychlejší a nejvytrvalejší šelmy nebo komu se přezdívá Drak z Komoda. Další informace zde.

Vodnická Praha

Poznejte Prahu z vodnické perspektivy. Vydejte se v neděli na plavbu parníkem s vodníkem, který vás zavede i pod vodu, na Hrad, ale i Vyšehrad za vlády kněžny Libuše. Především se ale ponoříte do říše fantazie a užijete si množství zábavných aktivit. Parník vyplouvá od Čechova mostu, své místo na palubě si včas rezervujte. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Středověká bitva

Přeneste se do historie a ponořte se přímo do válečné vřavy. V Brdečném nedaleko Neveklova se bude konat středověká bitva epických rozměrů. Přivítá vás dobové ležení o 100 stanech, uvidíte také rekonstrukci pohanského obřadiště nebo vikinského pohřebiště. Na vlastní pěst si budete moci zkusit zbroj i zbraně válečníků a nebudou chybět ani komentované prohlídky dobového tábora. Více informací naleznete zde.

Loutkové divadlo

V Březnici se na sobotu chystá velká loutková přehlídka. Akce, která se koná v místě bývalé jezuitské koleje, nabídne pestrý program, který kromě loutkových představení nabídne také výtvarné dílny nebo ukázky tradičních řemesel. Akci doprovodí také hudební vystoupení a pobaví se všechny věkové kategorie. Více zde.

Jihočeský kraj

Chutě předků

Co jedli naši předci? To se můžete dozvědět během sobotního programu v parku Zeměráj, kde se setkáte s obyvateli raně středověké vesnice. Bude se vařit kaše, mlít mouka, vybírat koření a mnoho dalšího. Je připraven také zábavný kvíz, v němž si ověříte čerstvě nabyté znalosti. Mimoto můžete využít jakýchkoli dalších atrakcí, které park nabízí. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Výprava na Divoký západ

Vydejte se vstříc Divokému západu. V plzeňském West Parku na vás čeká spousta her a dobrodružství, které prověří dovednosti vašich dětí. Setkáte se s indiány i americkými kolonizátory. V průběhu dne proběhne také několik komentovaných prohlídek muzea, kde se o osídlování Ameriky dozvíte něco víc. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Rodinný festival

V neděli zavítá do Lokte rodinný festival Pohádkoland, který nabídne spoustu dětských show, atrakcí, divadélek, ale také množství pohádkových postaviček a soutěží. To vše společně s několika performery. Vystoupí například Dáda Patrasová, těšit se můžete ale i na písničky z pohádek a dětskou diskotéku. Detaily najdete zde.

Ústecký kraj

Historický jarmark

V Úštěku se v sobotu uskuteční tradiční historický jarmark, který nabídne množství řemeslníků a dobových prodejců v kostýmech. Letošní jubilejní 20. ročník láká na celodenní program na několika scénách, na programu jsou loutkové pohádky, ale také část pro nejmenší děti se soutěžemi a dalšími aktivitami. Akce bude zakončena ohňostrojem a tanci. Další informace zde.

Liberecký kraj

Historická střelnice

Přeneste se do první poloviny 15. století v historických kulisách hradu Bezděz. Hlavní roli budou hrál palné a střelné zbraně, návštěvníci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku, kuše a podobně. Jako bonus bude připravena kovářská dílna, kde budete moci sledovat mistra kováře přímo při práci a kde budete moct zakoupit i hotové výrobky. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Zámecké slavnosti

Jako v jiné době si budete připadat na Zámeckých slavnostech na Hrádku u Nechanic. Kromě celodenních kostýmovaných prohlídek, které poutavou formou přiblíží historii zámku, se můžete těšit na dobový jarmark s nejrůznějšími řemeslnými výrobky a také občerstvení. V dopoledních hodinách je pro děti připraveno loutkové představení, chybět nebudou ani sokolnické ukázky. Více zde.

Pardubický kraj

Řemeslná sobota

Městské muzeum Skuteč ožije poosmé tradičními lidovými řemesly. Při práci uvidíte kameníky, ševce i kováře. Menší děti zabaví loutkové divadlo s písničkami, větší zase tvůrčí dílny. Těch se ostatně mohou zúčastnit i dospělí. Po celý den bude v areálu muzea probíhat i prodej řemeslných předmětů nebo komentované prohlídky. Další informace najdete zde.

Vysočina

Pyšná princezna v Telči

Už jen do konce srpna se na státním zámku v Telči koná výstava k pohádce Pyšná princezna. Návštěvníci mohou v expozici zhlédnout původní kostýmy i rekvizity z legendární filmové pohádky, která letos slaví už 65 let od natočení. Pro děti je v rámci výstavy připravena spoustu her a soutěží. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Sladká sobota

Sobotní program v Kovárně v Těšanech se tentokrát nebude točit kolem kovu, ale ohni zůstane věrný. Hlavní slovo bude mít kuchyně a především sladké dobroty. Děti se seznámí se surovinami, z nichž se pečivo zhotovovalo či stále zhotovuje. V kuchařské dílně si pak budou moci vyzkoušet vykrajování perníčků, přípravu trdelníků nebo pletení housek. Další informace naleznete zde.

Olomoucký kraj

Balóny nad Bouzovem

Nechte se unést krásou horkovzdušných balónů, které na sklonku víkendu vylétnou nad hrad Bouzov. Konají se v ranních a podvečerních hodinách. A pestrobarevné balóny se nebudou vznášet pouze nad hradem, ale také nad Olomoucí. V sobotu je akce spojena také s dalším doprovodným programem, mimo jiné s prodlouženou otevírací dobou Bouzova, kde můžete vyrazit na speciální podvečerní prohlídky. Více zde.

Zlínský kraj

Templářské slavnosti

Nechte své děti zkusit, jak zdatnými jsou rytíři. Na Templářských slavnostech ve Vsetíně si vyzkoušejí hned několik dovedností, zkusí si vyrazit minci nebo střelbu z luku. Dospěláci mohou mezitím poznávat taje středověké kuchyně nebo zhlédnout šermířské vystoupení. Děti nepřijdou ani o pohádky nebo templářskou čítárnu. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Rytířský hodokvas

Do časů udatných rytířů a sličných panen se přenesete o víkendu na hradě Sovinec. Koná se na něm tradiční akce s názvem Hodokvas rytíře Kobylky, která kromě dobrého jídla nabídne historický řemeslný jarmark, na němž si budete moci sami některá řemesla vyzkoušet. Nesmí chybět ani řinčení mečů při rytířském turnaji a pro nejmenší loutkové divadlo. Více informací najdete zde.