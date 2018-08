Ludmila Žlábková, Právo

Hejtmanství přitom tlačí čas, aby mohl na opravu čerpat evropskou dotaci. „Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, do druhého jediný zájemce, společnost Gardenline, s nabídkovou cenou téměř 65 miliónů bez DPH. Do zadávacích podmínek se firma vešla, ale než došlo k podpisu smlouvy, od zakázky odstoupila. Důvodem je aktuální stav výrobních kapacit, kdy je stavební trh přesycen,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Kraj nyní hodlá vypsat nové výběrové řízení. „V tuto chvíli budeme revidovat projekt a upravovat zadávací podmínky. Přesto věřím, že počátkem září vypíšeme nový tendr a na jaře bude možné zahájit stavební práce,“ doplnil radní pro investice Václav Řehoř, který si posteskl, že poslední dobou se nedaří vysoutěžit vícero zakázek ve stavebnictví. „Nejde pouze o personální kapacity, ale často schází i stavební materiál. Co dokázali ve 30. letech v Dobrošově za rok postavit, to se nám za dva roky nedaří vysoutěžit,“ povzdechl si radní Řehoř.

Stísněné podmínky a netopýři

Kromě situace na stavebním trhu ovlivňuje přitom rekonstrukce také zdejší zimoviště netopýrů, proto zde v období od 1. listopadu do poloviny dubna nelze pracovat, a také některé specifické požadavky na památky tohoto typu.

„Je tu mnoho betonu, současně je značná část objektu pod zemí, tedy pracuje se v trochu klaustrofobních podmínkách. Proto ne každá stavební firma má asi o zakázku zájem. Také jsou tu i požadavky památkářů. Například nápisy vyryté na zdech vojáky v době mobilizace. Ty musí být zachovány, počítá se tedy s restaurátorskými pracemi,“ doplnil Řehoř.

Hradecký kraj hodlá do pevnosti Dobrošov investovat více než 94 miliónů korun. Devadesát procent by měla pokrýt evropská dotace s tím, že kraj akci předfinancuje. „Máme vizi, že to můžeme stihnout, abychom moli dotaci čerpat,“ zůstává optimistický Václav Řehoř.

Připomenout osmičkové výročí

Provoz pevnosti zajišťuje Muzeum Náchodska. Podle jeho ředitele Sixta Bolom-Kotariho je památka na hranici havarijního stavu. Situaci, kdy se předání pevnosti k rekonstrukci odsunulo, muzeum využilo k přípravě speciálních akcí pro návštěvníky. „V září a říjnu 2018 půjde o čtyři akce. Na začátku září v souvislosti s osmičkovým výročím Mnichova se v Dobrošově uskuteční vzpomínková akce s ukázkou bojové techniky a beseda s odborníkem na problematiku vojenství,“ uvedl Bolom-Kotari.

Už 22. září se Dobrošov připojí k republikové akci Světla nad bunkry, kdy se pevnostní linie podél hranic v celé republice na dvacet minut osvětlí. „Na svatého Václava připravujeme snížené vstupné na 40 korun a 28. října uspořádáme speciální prohlídky srubu Jeřáb,“ dodal ředitel muzea.