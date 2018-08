Michael Švarc, Novinky

Omezení tekutin bylo zavedeno v roce 2006, kdy byl na londýnském letišti Heathrow odhalen pokus o útok, jenž měl být proveden prostřednictvím kapalných výbušnin. Od té doby jsou cestující po celém světě povinni převážet tekutiny v baleních do 100 mililitrů a u kontroly je předkládat zvlášť v průhledném sáčku o celkovém objemu maximálně jednoho litru.

O nutnosti druhého bodu se nicméně nyní spekuluje. Na více než desítce amerických letišť bude v následujících měsících testován nový skener, který dokáže pomocí 3D snímků lépe vyhodnotit potenciální přítomnost výbušnin.

Podle serveru CNN jde o technologii CT neboli výpočetní tomografii, která se běžně používá ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů. „Využití CT technologie nám výrazně ulehčí detekci případných hrozeb při bezpečnostní kontrole,“ uvedl mluvčí americké agentury Transportation Security Administration David Pekoske.

Stejná technologie se testuje i na londýnském Heathrow, tedy na letišti, z nějž v podstatě omezení tekutin vzešlo. „Stále hledáme nové technologie, které by zlepšily naši bezpečnost, ale zároveň ulehčily našim cestujícím,“ řekl pro Telegraph mluvčí letiště. Pokud se skenery osvědčí, nemuseli by lidé z tašek vyndávat ani notebooky či jinou větší elektroniku.

Mohlo by omezení skončit?

Telegraph polemizuje i s myšlenkou, zda by díky novým skenerům nemohlo dojít ke zrušení restrikce na tekutiny v plném rozsahu. Pokud by totiž technologie dokázala rozpoznat kapalné výbušniny ve 100mililitrových nádobách, proč by to nedokázala i ve větších?

„Více bych rozuměl tomu, kdyby platil absolutní zákaz tekutin než jen omezení,“ řekl editor magazínu Aviation Security International Philip Baum. „Jen to dokazuje, že vlády po celém světě nejsou schopny zapojit zdravý selský rozum,“ dodal.

Baum je tvrdým kritikem současného postupu. Podle něj by si potenciální teroristé mohli výbušniny namíchat také v nádobách koupených v bezcelní zóně. Nová technologie je ale podle něj začátkem konce restrikcí na tekutiny. Tomu ale na druhou stranu příliš nenahrává fakt, že britská letiště chtějí rozšířit restrikce také na pudry a prášek, například proteinový, a následovat tak USA, Austrálii nebo Nový Zéland, píše server Independent.

V Praze, potažmo v Česku, zůstává vše při starém. „Pravidla pro přepravu tekutin na palubách letadel platí v dosavadním rozsahu a na Letišti Praha se v tomto ohledu v dohledné době žádné změny neplánují. Veškeré takové změny ostatně vycházejí vždy z platných nařízení a předpisů,“ řekl Novinkám mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Stejná opatření jako u tekutin se týkají také gelů a aerosolů ve sprejích. Nicméně spreje obsahující hořlavé a toxické látky, třeba pepřové spreje a repelenty, nejsou povoleny k přepravě letadlem vůbec, a to ani v zapsaném zavazadle.

Přestože bezpečnostní opatření ohledně tekutin funguje už 12 let, cestující v něm podle Pacvoně stále chybují. „Nejčastější chybou je takzvané nedeklarování tekutin mimo kabinové zavazadlo při bezpečnostní kontrole nebo nedodržení povoleného množství. Cestující se snažíme upozorňovat také na to, že za tekutiny jsou považovány rovněž potraviny v nepevném skupenství, například tavené sýry, paštiky, marmelády či med,“ uzavřel.