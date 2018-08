mšv, Novinky

Praha



Den slonů a lvů

Seznamte se o víkendu se dvěma obyvateli Afriky. V trojské zoo se uskuteční hned dvoje oslavy, v sobotu den slonů, v neděli pak den lvů. Nejprve se bude vyrábět papír ze sloního trusu, ale nebude chybět ani výroba lvích masek, v nichž poté můžete vyrazit na zábavný průvod. Dozvíte se řadu zajímavých informací a poznatků. Více najdete zde.

Výtvarná dílna

Vyrazte s rodinou v sobotu do holešovické galerie DOX. Těšit se můžete na další z pravidelných dílen. Tentokrát se pod vedením lektorů vypravíte ke Vzducholodi Gulliver a prozkoumáte daleké země nebo možná i nové neobjevené světy. Své objevy potom pod vedením zkušené lektorky přenesete na papír. Více naleznete zde.

Výlet párou

Pokud se vám o víkendu nechce zůstávat v Praze, vypravte se v sobotu na výlet parním vlakem. Ten pojede do Lán, kde se uskuteční dobová rekonstrukce prvního příjezdu T. G. Masaryka. Vlak odjede z pražského hlavního nádraží krátce před devátou hodinou a zamíří přes Kladno do Stochova. Poté se vydá přes Lány do Lužné u Rakovníka, kde se budete moct podívat do železničního muzea. Podrobnosti o akci najdete zde.

Středočeský kraj

Historické slavnosti

Přeneste se v sobotu do období třicetileté války. Navštivte Historické slavnosti na Kmochově ostrově v Kolíně, které nabídnou třeba rekonstrukci ležení císařských a švédských vojáků. Kromě výcviku mušketýrů zhlédnete také ukázky starých řemesel, sokolnictví nebo se naučíte některý z historických tanců. Pro zpestření budete moci vyrazit na naučnou stezku a za mnoha dalšími aktivitami. Podrobnosti zde.

Zámecké dožínky

Sobota se na zámku Veltrusy ponese ve znamení žní a dožínek. Oslavit je budete moci v zámecké zahradě, která se zaplní nejrůznějšími dílnami a stanovišti, kde si vyzkoušíte posekat obilí, navážit získaná zrna nebo upéct placku. Děti se svlaží v brouzdališti, dospělí třeba zase půllitrem dobrého pivo. Žně budou zakončeny slavnostním průvodem. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Řemesla v klášteře

Kláštery Český Krumlov chystají na následující dvě soboty program pro děti. Otevře se řada řemeslných dílen, v nichž se budou moci malí i velcí naučit mnoha dobovým dovednostem. Vyzkoušíte si například práci hrnčíře, pekaře, knihaře, valchářky, sklářky nebo tiskařky pohlednic. Nebude chybět ani dobové představení nebo harmonikářské duo, které dokreslí příjemnou letní atmosféru. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Klášterní pouť

Vyrazte o víkendu do Kláštera v Plasích, kde se uskuteční tradiční klášterní pouť. Ta nenabídne pouze tržiště s řadou regionálních výrobků, ale také množství divadelních a hudebních vystoupení pro malé i velké. Nebude chybět nic, co k takové správné pouti patří, ať už to jsou perníková srdce, masové pochoutky nebo třeba řemeslné výrobky v podobě keramiky. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Středověké slavnosti

Nasajte historickou atmosféru na hradu Loket. Vstupte do časů gotiky a přihlížejte rytířským kláním, bavte se u divadla nebo kejklířských kousků. Jako na každé správné historické akci nebude chybět řemeslný trh, na němž si budete moci vyzkoušet řemesla našich předků, atmosféru dokreslí také dobová hudba nebo pořádná hostina, kde zažene po vyčerpávajícím programu hlad. Více zde.

Ústecký kraj

Noční prohlídky

Chcete se svými dětmi poznat trochu historie, ale zároveň se bojíte, aby se nenudily? Pak vyrazte na noční prohlídky, které se v sobotu konají na zámku v Benešově nad Ploučnicí. Setkáte se na nich se zámeckými pány, pohádkovými postavami a dalšími. Zábavnou formou se tak ponoříte do minulosti a nudit se určitě nebudete. Místo si raději rezervujte. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Zámecká pohádka

Souhlasíte, že k víkendům neodmyslitelně patří pohádky? Pokud se nechcete na nějakou pouze koukat v televizi, ale chcete využít počasí, vypravte se v neděli na zámek Zákupy. V pozdním odpoledni se na nádvoří odehraje pohádka v podání Princeznina pohádkového divadla. Vstupenky si ale zarezervujte předem. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Slavnosti řemesel

V obci Kohoutov se budou v sobotu konat Slavnosti lidových řemesel. Akce se zúčastní na 200 řemeslníků, kteří budou návštěvníkům předvádět svůj um. Některé aktivity si budete moci i sami vyzkoušet. Těšit se můžete na výrobu kovových šperků, košíkářství, paličkování, knihařství i nejrůznější řezbářské techniky. Pro děti je dále připraveno loutkové divadlo, ale i další atrakce. Více informací zde.

Pardubický kraj

Detektivní prohlídka

Užijte si netradiční prohlídku na zámku Moravská Třebová. Nečekejte ovšem klasické kostýmované povídání o historii, čeká vás napínavá detektivní hra, jež vás zavede do doby Ludvíka XVIII. Hrdinou příběhu je policejní důstojník, který musí odkrýt vraha, ukrývajícího se za maskou anděla. Prohlídky začínají v 18:00 hodin. Více se dozvíte zde.

Vysočina

Svět hraček a tvoření

Na zámku Světlá nad Sázavou se uskuteční v sobotu tradiční festival Svět hraček a tvoření. Pro malé návštěvníky je připraven bohatý program ve formě tvořivých dílen, divadelních vystoupení nebo speciálního dětského prohlídkového okruhu. Chybět nebude ani dětská diskotéka a mnoho dalších atrakcí. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Hasičské oslavy

V sobotu se budou v Moravském Krumlově konat hasičské oslavy u příležitosti 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů Rakšice. Při této příležitosti budou po celý den k vidění ukázky nejen hasičské, ale i policejní a armádní techniky, a to včetně historických vozidel. Děti se mohou těšit na speciální stanoviště, kde se dozvědí nejrůznější informace, třeba, jak se při požáru chovat a podobně. Více informací najdete na Facebooku.

Olomoucký kraj

Do roku 1938

Navštivte v sobotu objekt lehkého opevnění v Branné, v jehož okolí se přenesete zpět do roku 1938. Druhý ročník akce Kolštejn 1938 vám představí dění, které se v pohraničí odehrávalo v osudovém roce, k vidění budou vojáci v dobových uniformách, civilisté, unikátní tank a do simulace boje bude zapojen i samotný řopík. Více informací zde.

Zlínský kraj

Historická bitva

Vydejte se o víkendu do časů Velké Moravy. V Archeoskanzenu Modrá proběhne rekonstrukce bitvy právě z tohoto období. Na vlastní kůži si také budete moci vyzkoušet, jak se v dávných dobách žilo a jaká řemesla lidé vykonávali. Doprovodný program ale čítá i ukázky lukostřelby, soutěže nebo tržiště. Více naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Baškohrátky

V areálu přehrady Baška se v sobotu uskuteční zábavná akce pro všechny, kdo se rádi baví. Hlavním programem Baškohrátek je sice přehlídka netradičních plavidel, ale připraven je i doprovodný program, který dětem i dospělým nabídne soutěže a další. Odpoledne vystoupí také několik interpretů, například David Stypka nebo Milan Peroutka s kapelou Perutě. Další informace zde.