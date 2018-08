Zboží.cz

Elektrokola – jak ostatně napovídá jejich název – v sobě spojují všechny výhody a funkce klasického jízdního kola a přidávají pohodlí elektrického pohonu. Již dávno nejsou výsadou seniorů, stále častěji na nich potkáte i manažery, kteří se na nich proplétají mezi auty v ranní zácpě, aniž by museli řešit, kde se po příjezdu do kanceláře osprchují. Velmi oblíbená jsou elektrokola i na rekreační cyklistiku. Svým majitelům totiž zaručí, že se díky elektrickému pohonu podívají i na místa, která byla dosud vyhrazena jen opravdu zdatným cyklistům.

Pokud se myšlenka na elektrokolo zalíbila i vám, ale nejste si jistí, který model by pro vás byl ten pravý, poradíme vám.

Na silnice i do terénu

Díky elektrokolu nebudete muset při šlapání do pedálů vynakládat takovou energii jako u kola klasického. Nicméně pokud budete chtít, můžete si úroveň této pomoci regulovat (obvykle jsou kola vybavena 3–5stupňovou regulací), případně můžete elektropohon zcela vypnout (pak ale počítejte s tím, že výšlap bude o něco těžší než u kola klasického).

Pokud chcete elektrokolo využívat především jako prostředek, díky němuž se snadno dostanete do práce, a nebudete projíždět složitějším terénem, pak se zaměřte na elektrokola městská. Většina z nich svým designem uspokojí i náročné uživatele (včetně žen, které se na kolo vydají i v sukni) a jsou vybavena bohatým příslušenstvím (blatníky, praktický nosič apod.). K jejich výhodám patří také velmi snadné ovládání. I z tohoto důvodu jsou elektrokola ideální volbou pro aktivní seniory.

Jestliže chcete na kole cestovat i mimo městské komunikace, ale netoužíte po jízdě v náročném terénu, pak oceníte elektrokolo trekingové. Skvěle se hodí pro nenáročné výlety, při nichž nechcete řešit fyzičku (ať už svou nebo ostatních členů výpravy). Trekingová elektrokola mají robustnější rám, většinou i výkonnější pohon a také sportovnější design.

Pokud patříte mezi nadšené cyklisty, kteří se nezaleknou žádného terénu, ale zároveň v náročnějších podmínkách neopovrhnou pomocí v podobě elektropohonu, pak se rozhlédněte v nabídce horských elektrokol. Jak již název napovídá, vhodná jsou do členitého terénu i mimo zpevněné cesty. Tomu je přizpůsobena jejich robustní konstrukce i design. Navíc jsou vybavena velmi silným elektromotorem. Hodí se však nejen pro zkušené cyklisty, ale i pro začátečníky, kteří by si na tradičním horském kole do náročného terénu netroufli.

Nejen pro náročné cyklisty

Ať už patříte spíše k rekreačním milovníkům kol či nadšeným sportovcům, kteří bez svého bicyklu nedají ani ránu, není terén, do něhož se s elektrokolem chystáte, jediným kritériem výběru. Podstatná je rovněž výdrž baterie, respektive její kapacita. Platí, že čím větší, tím delší je také dojezd elektrokola, a obecně se dá říci, že městská kola mají maximální dojezdovou vzdálenost nižší než například kola horská.

Pokud je pro vás dojezdová vzdálenost hlavním parametrem při výběru tohoto dopravního prostředku, porozhlédněte se rovnou v nabídce elektrokol s velkým dojezdem. U akumulátoru zvažte také jeho umístění – může být buď na sedlové tyči (nenarušuje těžiště kola) nebo na rámu (také nenarušuje těžiště, navíc nezasahuje ani do designu a geometrie rámu) či na nosiči (najdete ho především u městských elektrokol).

Obdobně je to s umístěním elektropohonu. Ten najdete buď na středu kola (výkonný a vhodný i do náročných terénů, nicméně musíte u něj počítat s vyššími pořizovacími náklady), na předním kole (nižší cena je vyvážena faktem, že s tímto pohonem můžete mít v náročnějším terénu potíže), nebo na kole zadním (dalo by se říci, že se jedná o ideální kompromis vhodný jak na silnice, tak do mírného terénu).

Samozřejmostí je – tak jako u klasických kol – výběr velikosti rámu elektrokola. Ten přizpůsobte výšce své postavy. Navíc na trhu seženete i dámská elektrokola, která jsou přizpůsobena specifikům ženské postavy a stylu jízdy. Velmi oblíbená jsou také skládací elektrokola, která snadno „uskladníte“ i v menším bytě či v kanceláři.

Ať už se pro elektrokolo rozhodnete pro cesty po městě nebo v terénu, získáte pomocníka, na kterém zdoláte spoustu kilometrů a odnesete si nezapomenutelné zážitky z cest.

