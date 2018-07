Radek Plavecký, Právo

K létu sice obvykle patří návštěvy hradů a zámků, kdo však na historii moc není, může ve středních Čechách využívat i zcela odlišné cíle, a to různé industriální památky i továrny, které i za provozu umožňují vstup veřejnosti.

Že industriální turistika láká, potvrzují například provozovatelé Elektrárny Mělník. Tam dokonce čekají rekord. „Elektrárna Mělník je jediný Skupinou ČEZ provozovaný klasický hnědouhelný zdroj. Jeho prohlídku v exkurzích absolvovalo letos už 208 osob,“ potvrdil mluvčí Skupiny ČEZ pro střední Čechy Ota Schnepp, podle nějž za celý loňský rok přišlo do mělnického provozu 260 lidí.

Mělnická elektrárna je přitom zdrojem tepla a energie pro velkou část Prahy. „Návštěvníci si například mohou prohlédnout strojovnu turbogenerátoru, společný velín dvou výrobních bloků. Exkurze chodí i na střechu kotelny, z níž si lze z ptačí perspektivy prohlédnout celý komplex všech tří výroben a při pěkném počasí si i vychutnat panoramatický pohled na krajinu severních a středních Čech,“ dodal Schnepp.

Poslední dobou mají podle něj o tyto prohlídky zvýšený zájem i zahraniční studenti. Přijíždějí skupiny z Dánska, Švýcarska či Německa. Stejně jako do uhelné elektrárny, dá se předem objednat také například unikátní exkurze do útrob vodní elektrárny Orlík na Příbramsku.

Automobilka pro milovníky techniky



Pro zájemce o techniku je možnost také jít přímo do provozu mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Samozřejmostí je možnost návštěvy muzea automobilů v Mladé Boleslavi. Komu je více než 10 let, může se však ve skupině vydat i do závodu. „Zájem o tyto prohlídky roste,“ potvrdila mluvčí automobilky Kamila Biddle a upozornila, že exkurze do závodu je třeba rezervovat nejméně několik dní předem a pro technické skupiny je v nabídce speciálně rozšířený program.

Podle ní automobilku i muzeum vloni navštívilo přes 254 tisíc lidí, což je o pět procent víc než v roce předchozím. Kromě závodu a muzea poskytuje automobilka možnost navštívit nedávno zrekonstruovaný a otevřený rodný dům věhlasného konstruktéra Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích u Liberce.

Poznatky z technického prostředí, a navíc i chládek podzemí nabízí například Hornické muzeum Příbram. Návštěvníci se mohou svézt hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, kde probádají několik kilometrů štol, mohou fárat výtahem nebo zažít adrenalinovou jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu. Kromě toho je čekají unikátní parní těžní stroje a rozsáhlá sbírka minerálů.

Unikátní technickou památkou hodnou k návštěvě je nedávno zrekonstruovaný parostrojní pivovar v Lobči u Mšena na Mělnicku. Za jeho oživení a příkladnou obnovu získali majitelé řadu ocenění. Další lákavou technickou památkou může být třeba hvězdárna v Ondřejově, muzeum motorek a traktorů v Radovesnicích na Kolínsku či muzeum historických motocyklů Jawa v Rabakově nedaleko Mladé Boleslavi.