mšv, Novinky

Starosta ostrova Petro Edmuns uvedl, že rozhodnutí snad přispěje ke snížení negativních dopadů turismu na ostrov. Co víc, v domovině tajemných soch moai příliš nestojí ani o nové obyvatele. Sčítání z roku 2017 ukázalo, že aktuálně ostrov obývá přes 7750 lidí, což je dvojnásobek populace, která tam žila před 20 lety — tedy před hlavní turistickou vlnou. Edmuns myslí, že je to zbytečně moc. „Cizinci už začínají ostrov ovládat. Narušují lokální zvyky a mění tisíciletou kulturu, nikoli však dobrým směrem,“ řekl pro agenturu AFP.

Velikonoční ostrov spravuje Chile, podle Edmunse přistěhovalci i turisté vozí zvyklosti z kontinentu, což se začíná do kultury ostrova promítat. Rovněž začíná být viditelný dopad na životní prostředí. Před dekádou se za rok vyprodukovalo 1,4 metrické tuny odpadu, podle serveru Digital Journal je to nyní 2,5 metrické tuny. Tamní poradkyně pro životní prostředí Ana Maria Gutierrez řekla, že ostrov je, co se týče přírody, velmi křehký.

Omezí celkové počty turistů

Nové nařízení vejde v platnost ve středu prvního srpna a nevztahuje se pouze na zahraniční turisty, ale také na Chilany, kteří nepatří k domorodému ostrovnímu etniku Rapa Nui. Po příjezdu budou návštěvníci nuceni prokázat se hotelovou rezervací nebo pozváním od rezidenta.

V budoucnu by měl být zaveden i strop na maximální počet návštěvníků, tato regulace ale teprve čeká na potvrzení. Starosta Edmuns by byl prý nejraději za absolutní zákaz příjezdu nových obyvatel, ale i současná restrikce je podle něj dobrým začátkem.

Velikonoční ostrov je od pevniny, respektive od Chile, vzdálen přes 3500 kilometrů. Pod správou jihoamerické země je od roku 1888, ale do roku 1953 byl jistou skotskou firmou využíván jako ovčí farma.