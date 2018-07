Ven z Dubaje. Emirát láká turisty na odpočinek v horách

Emirát Dubaj by turistům rád ukázal, že má co nabídnout i mimo město. Turisty chce proto nalákat do regionu Hatta u hranic s Ománem, kde se mohou návštěvníci kochat horskou scenérií a jezery nebo starobylými památkami. První projekty se otevřou ještě letos.