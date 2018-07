mšv, Novinky

Praha



Den otevřených dveří

U příležitosti prvního červencového státního svátku bude zpřístupněn Lichtenštejnský palác na Kampě. Památka v současnosti patří pod správu Úřadu vlády a slouží k reprezentačním účelům. V objektu pobývala například i britská královna Alžběta II. nebo japonský císař Akihito. Prohlídky se budou konat od 10:00 do 16:00 hodin. Více informací zde.

Designérský trh



Přijďte si o víkendu prohlédnout to nejlepší z tuzemské i zahraniční autorské tvorby a designu. Na Náměstí Republiky se uskuteční další Praguemarket, který nabídne nejrůznější výrobky od módy přes doplňky až po hračky a dekorace. Nebude chybět něco na zahnání hladu, na své si přijdou masožravci i vegetariáni. Podrobnosti najdete zde.

Motorkářská oslava

Patříte mezi milovníky silných strojů? Pak si nenechte od čtvrtka do neděle ujít oslavu 115. výročí značky Harley-Davidson, které se uskuteční na holešovickém Výstavišti. Do hlavního města se sjedou motorkáři z celého světa, kromě spanilé jízdy Prahou se můžete těšit na hudební vystoupení, ale i řadu dalších aktivit. Více naleznete zde.

Středočeský kraj

Prvorepubliková slavnost

Zahrady jezuitské koleje v Kutné Hoře ožijí ve čtvrtek prvorepublikovým veselím. Návštěvníci se mohou těšit na výlet do historie, kterou poznají z hudební, ale i módní stránky. Především se ale mohou těšit na ochutnávky jídel, zejména těch v duchu minulého století. Vstup na akci je za 50 korun, děti do 12 let ho mají zdarma. Více najdete zde.

Zámek Kačina zdarma

Vydejte se o svátcích na zámek Kačina. Vstupné do celého objektu bude totiž zdarma. Zjistíte, jak se na zámku i v podzámčí žilo kdysi dávno, prohlédnete si také unikátní knihovnu či rozkvetlou zámeckou oranžerii. Více zde.

Jihočeský kraj

Hudební festival

V sobotu začíná ve Slavonicích osmý ročník hudebního festivalu Vivat varhany, který je věnován zejména českým interpretům. Těšit se můžete na sólové koncerty, ale i vystoupení za doprovodu orchestru. Otevírací koncert proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie, další o týden později. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Dřevorubecké slavnosti

O prvním červencovém víkendu se v obci Pec pod Čerchovem uskuteční Dřevorubecké slavnosti, hlavní náplní budou dvě soutěže - dovednostní soutěž dřevorubců a také soutěž tažných koní. Na akci nebude chybět občerstvení v podobě klobás či grilovaného masa, ale ani točené pivo či limonáda. Vstupné je dobrovolné. Podrobnosti najdete zde.

Karlovarský kraj

Koncert v klášteře

Vyjde se o prvním svátečním večeru do kláštera v Teplé. Uskuteční se zde koncert, který představí výběr z díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Se sklenkou vína nebo bez ní se můžete zaposlouchat do nejkrásnějších barokních a klasicistních melodií v kulisách působivé památky. Více naleznete zde.

Ústecký kraj

Do rumburské Lorety

O prvním státním svátku se v Rumburku vydejte do tamní Lorety. Zcela výjimečně budou totiž zpřístupněny běžně nepřístupné prostory. Nahlédnout budete moci jak do krypty, tak pod střechu klášterního kostela, ale také do barokní odvodňovací chodby. Na prohlídku je třeba si rezervovat místo. Vstupné je za 100 korun. Více informací zde.

Liberecký kraj

Gotický jarmark

Vyrazte o víkendu na tajemný hrad Houska, o kterém se říká, že v něm leží brána do pekel. Tajemnou a tajuplnou atmosféru vám navodí dobový gotický jarmark, jenž nabídne nepřeberné množství rukodělných výrobků. Akci doplní také skupina historického šermu či dobové tance. Více zde.

Královéhradecký kraj

Mlynářské slavnosti

Poetické Babiččino údolí zve od čtvrtka do neděle na Mlynářské slavnosti. Na tamním mlýně se uskuteční Mlynářské slavnosti, které nabídnou nejen lidovou a folklórní muziku, ale především dobové lidové občerstvení. Budete moct ochutnat třeba bramborové placky, poplamenice, zelím plněné kapsy, koláče, buchty a mnoho dalších pochutin. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Den řemesel

Pokud se zajímáte o tradiční historická řemesla, vyrazte ve čtvrtek na Cyrilometodějský den řemesel v Oucmanicích. Své umění předvedou řezbáři, kameníci, dráteníci, hrnčíři a další, kromě toho se můžete těšit také na ukázky lukostřelců, veteránů či hasičské techniky. Akci doplní také dechová hudba, na níž můžete křepčit až do nočních hodin. Více informací zde.

Vysočina

Dřevořezání

O svátcích se v Třešti uskuteční tradiční letní setkání řezbářů z Česka i zahraničí. Kromě stálé expozice betlémů se budete moci podívat, jak vznikají dřevěné figurky přímo pod rukama mistrů svého řemesla, zájemci si budou moci vyřezávání figurek sami vyzkoušet. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Vinaři na hradišti

Užijte si volný den ochutnávkou vína. Na Slovanském hradišti v Mikulčicích ochutnáte vzorky od moravských i zahraničních vinařů, vína slámová nebo další vinařské produkty. K jídlu nebudou chybět regionální speciality v podobě galetek, palačinek, maďarských klobás nebo slovenských sýrů. Atmosféru na akci dokreslí cimbálová muzika, hvězdou večera bude zpěvák Petr Bende. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Levandulové slavnosti

Za voňavými levandulemi nemusíte až do Provence. Vyrazte místo toho na Levandulový statek Bezděkov u Úsova, kde se o svátcích uskuteční slavnosti těchto květin. Kromě rozkvetlých keřů se můžete těšit na stánky s levandulovými produkty a občerstvením, včetně levandulové zmrzliny, ale i workshopy. Připravena je také soutěž o balíček lokálních produktů.

Zlínský kraj

Řemeslný jarmark

Ve čtvrtek a v pátek proběhne v Rožnově pod Radhoštěm Zvonečkový jarmark. Jedná se o setkání nejrůznějších řemeslníků od hrnčířů, přes keramiky až po dráteníky, spojené s tvůrčími dílnami pro návštěvníky všech věkových kategorií. Akci doplní vystoupení folklórních souborů či hudebních uskupení. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Šperkařský jarmark

O svátcích se na hradě Sovinec uskuteční již 7. ročník prodejního jarmarku s ukázkami šperkařských technik. Svůj um předvedou návštěvníkům řemeslníci v kostýmech, k vidění bude hned několik technik. Nadšení tvůrci si budou moci koupit materiál na domácí tvoření a chybět nebude ani tomboly o pěkné ceny. Připraven je také bohatý doprovodný program. Detaily najdete zde.