mšv, Novinky

Zatopení rozsáhlých dolů je součástí velkého enviromentálního „úklidu“ v Lužici. Oblast, která kdysi Německo zásobila potřebným materiálem k výrobě energie, se pomalu stává absolutním protipólem — idylická krajina plná jezer lemovaných cyklostezkami a vinicemi láká k relaxaci. „Stovky let udávaly doly ráz zdejší krajině. Uhlí se těžilo z hlubších vrstev, takže tu byly velké těžební jámy,“ vzpomíná Kathrin Winklerová, která je ředitelkou zdejší vznikající turistické asociace.

Sama v dole po dobu jednoho roku pracovala. Její úlohou je ale nyní propagovat nově vzniklou krajinu, která má sloužit jako oáza klidu pro lidi z měst, třeba nedalekých Drážďan nebo vzdálenějšího Berlína. Místo tepelných elektráren teď krajinu zdobí větrné turbíny a solární panely.

„Dostali jsme unikátní úkol. Kromě jiného tu vytváříme na 25 000 hektarů vodní plochy. Dalo by se říct, že je to vůbec největší rekonstrukce krajiny v Evropě, ale vlastně nemáme žádný konkrétní scénář, jak by měl výsledek vypadat,“ tvrdí Uwe Steinhuber, mluvčí společnosti LMBV, která se z velké části o proměnu krajiny stará.

Zásobárna vody i nový ekosystém



Ojedinělý projekt už přilákal pozornost lidí z USA, Číny i Jihoafrické republiky. Jednou z výzev je také ujistit se, že všechna nově vznikající vodní plocha bude absolutně bezpečná pro lidi i zvířata. Proto se jezera dopouštějí také z řek nebo se osazují vápencem, aby se optimalizovala hladina pH.

„Pokud dokážeme vytvořit podmínky jako v přirozeném prostředí, můžeme už nechat přírodu, aby se postarala sama o sebe. To je cíl, ke kterému směřujeme“ dodal jeden z expertů Soeren Albinus. Jezera mají navíc sloužit i jako zásobárna vody v případě velkého sucha, kdy by se s jejich pomocí dopouštěly řeky.

Pokud vše půjde podle plánu, hladina jezer by se v následujících měsících měla ještě zvýšit a oficiálně by se tak mohl zahájit provoz. „Není to jen krajina, co se mění. Je to také velká změna v naší mysli. Přestáváme totiž být bývalým industriálním regionem a přecházíme k novému modelu,“ uvedla Winklerová s tím, že mnoho lidí tak nalezne i novou práci, kterou s uzavřením dolů ztratilo.

„Je skvělé vidět, že se lidem navrací hrdost. Přijdou k jezeru a řeknou, že to je jejich jezero a jsou pyšní na to, co v jejich domovině vyrůstá. Samozřejmě si všichni přejeme, aby to takhle dobře fungovalo i v následujících letech,“ uzavřela Winklerová.