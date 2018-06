mšv, Novinky

Nelze se divit, že zrovna pláž Whitehaven Beach obsadila první místo. Bílé písky se prolínají společně s tyrkysovým mořem a vytvářejí pozoruhodné obrazce, které vypadají jako tahy štětcem. Pláž navíc leží na souostroví Whitsundays, které je, co by kamenem dohodil od Velkého korálového útesu. Proto se v tamních vodách prohánějí rybky a lze v nich spatřit i mořské želvy nebo delfíny. V roce 2017 se Whitehaven Beach v anketě portálu TripAdvisor stala také nejlepší pláží Jižního Pacifiku.

Druhá nejpopulárnější pláž podle instagramových hashtagů je Lanikai na havajském ostrově Oahu. Na sociální síti je pod jejím jménem označeno přes 117,5 tisíce fotografií. Nepříliš dlouhá pláž se pravidelně umisťuje v různých žebříčcích o nejkrásnější pláže a její jméno se dá volně přeložit jako nebeské moře.

Havajská pláž Lanikai je mezi fotografy oblíbená i díky dvěma nedalekým ostrůvkům.

FOTO: Profimedia.cz

První trojici uzavírá Horseshoe Bay na atlantských Bermudách. Své jméno si vysloužila kvůli zakulacenému tvaru připomínajícím podkovu. Ideální zákoutí pro focení vytvářejí různé skalní útvary, zátoky a jeskyně.

Horseshoe Bay na Bermudách svým tvarem připomíná podkovu. Odsud také pochází její jméno.

FOTO: Profimedia.cz

Co do počtu dominují žebříčku především pláže v Karibiku. Na čtvrtém místě to je kubánská Cayo Coco Beach, na pátém Bavaro Beach v Dominikánské republice, na osmém Pink Sands Beach na Bahamách, desátou příčku má Playa Paraiso v Mexiku, třináctá je Eagle Beach na Arubě.

Několik populárních pláží se nachází i v Evropě, sedmá skončila městská pláž v jihoanglickém Bournemouthu, úplně odlišná od všech je islandská pláž Eynisfjara známá pro svůj černý písek. A evergreenem je pláž Navagio na řeckém Zakynthosu.

Žebříček nejkrásnějších plážích tradičně vydal i TripAdvisor. O umístění rozhodli na základě hodnocení sami uživatelé, jejichž recenze byly na základě algoritmu zpracovány. K prvenství tak uživatelé pomohli pláži Grace Bay na souostroví Turks a Caicos. [celá zpráva]