mšv, Novinky

Dlouhý pobyt na safari umožnil newyorskému fotografovi zachytit nepřeberné množství zvířat, která africkou savanu obývají, aniž by je kvůli spěchu musel rušit v jejich přirozeném prostředí. „Vytvořil jsem video, protože jsem se chtěl podělit o celistvý zážitek z pobytu na safari od začátku do konce. A způsobem, který tu ještě nebyl,“ cituje Fairbankse Daily Mail.

„Soustředil jsem se na malé detaily, které pobyt na safari spojují — přistávající letadlo, pohled z jedoucího auta a samozřejmě krásná a různorodá krajina,“ dodal s tím, že při editaci videa si dal záležet na tom, aby vypíchl kontrast každé jednotlivé lokace. „Botswana je jedním z nejhezčích míst na světě, kde lze pozorovat zvířata s jejich přirozenými vzorci chování,“ myslí si fotograf.

Svůj výlet začal Fairbanks v deltě řeky Okavango, která pro bujný porost pozorování zvířat občas ztěžuje. Kromě toho navštívil národní park Chobe nebo pánev Makgadikgadi. „Návštěva těchto oblastí vám zaručí, že spatříte množství divokých zvířat prakticky bez potíží. Žije zde navíc největší sloní populace na světě, a kdo by neměl rád slony, že?“ Safari projížďky v Botswaně se navíc podle fotografa často konají na lodích. Zvířata jsou pak prý mnohem klidnější, než když kolem nich projíždí auta.

Proces editace byl podle Fairbankse velmi intenzivní. Finálních 38 000 snímků sestříhal do 300 časosběrných klipů, které tvoří video. „V jednotlivých sekvencí jsem šel záběr po záběru, abych pohyb co nejvíce stabilizoval,“ tvrdí. „Většina lidí, co se podívala, chce jet do Botswany. Je to přitom jen krátký náhled toho, co lze vidět a v žádném případě se to nevyrovná realitě,“ uzavřel fotograf.