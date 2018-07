Věnceslava Dezortová, Právo

Jde o Muzeum Salvadora Dalího ve Figueres, rozlehlou vilu v rybářské vesničce Portlligat a přestavěné sídlo v Púbolu, které věnoval své ženě Gale. Vstupenky na určitý den a hodinu si můžete rezervovat i přes internet. Z Barcelony do Figueres se dostanete vlakem nebo třeba vypůjčeným autem za necelé dvě hodiny.

Proslavil se svými surrealistickými obrazy s nezvyklými náměty a sytými barvami, které se nedaly přehlédnout. Kromě malby a kresby se zabýval grafikou, ilustroval knihy, rád vytvářel sochy, dokonce navrhoval šperky, divadelní kostýmy, scénu i oponu. Je podepsaný pod librety k baletu, napsal několik beletristických i autobiografických knih.

S režisérem Luisem Bunuelem spolupracoval na filmech Andaluský pes (1929) a Zlatý věk (1930). Kreslil skici pro Walta Disneyho a pracoval na snových sekvencích do Hitchcockova filmu Rozdvojená duše (1945).

Zabýval se dějinami malířství, publikoval články o starých mistrech a také neváhal psát názory na vlastní tvorbu. V roce 1932, tedy v osmadvaceti letech, už byl mezinárodně uznávaným umělcem a zúčastnil se první surrealistické výstavy v USA.

Měl rád peníze, protože podle něho zaručují příjemný a výstřední život. Patřil tedy k několika málo umělcům, kteří na svých dílech zbohatli už během života. Otec ho dokonce podezíral, že se zapletl s prodejem drog, protože si nedovedl vysvětlit, že by si jako malíř mohl vydělat na víc než na holé živobytí.

S ženami se nezaplétal, ale když se v roce 1929 seznámil s básníkem Paulem Éluardem a jeho ženou Galou (1894 až 1982), původem Ruskou, nabral jeho život nečekaný směr. O deset let starší Gala kvůli Dalímu opustila manžela i dceru Cécile a v roce 1934 se vzali. Druhý, tentokrát církevní sňatek, měli v roce 1958.

Gala byla pro Salvadora inspirací, ale nikdy milenkou. Přitahovali ho muži, a i když Galu velmi často portrétoval v různých polohách i postavách, sexu s ní schopen nebyl. Gala se mužům stále líbila a ani ona se milostným dobrodružství nevyhýbala. Dalí to logicky toleroval.

Dům pro Galu leží v obci Púbol, čtyřicet kilometrů od Figueres.

Dům na mořském pobřeží

Některá svá díla podepisoval jako Gala– Dalí. Věděl, že jeho žena není jen múzou, ale i velmi schopnou manažerkou. Předtím prosadila v uměleckém světě bývalého manžela Paula Éluarda, teď se starala o Dalího, včetně zařizování ekonomických a finančních záležitostí. Jezdila s ním po světě i po výstavách.

Léto trávili nejčastěji v severní části pobřeží Costa Brava, v rybářské vesničce Portlligat, která je součástí katalánského půvabného městečka Cadaqués, v domku někdejší chůvy Dalího. Svého svěřence brávala s sebou domů a jemu se tady moc líbilo. O mnoho let později domek koupil a přestavěl ho podle svých představ. Vzniklo rozlehlé sídlo s krásným výhledem na mořskou zátoku kolem mysu Crues, kde manželé trávili sedm letních měsíců v roce. Na zimu pravidelně odjížděli do Paříže nebo do New Yorku.

Na výstředním sídle pracoval s přestávkami čtyřicet let. Domek své chůvy zakoupil už v roce 1930, následně přikoupil či přistavěl další nemovitosti.

Vybavení domu v Portlligatu navrhoval Dalí.

Dům v Portlligatu snadno poznáte podle obrovských vajec. Je rozdělen na tři části – soukromou s obývacím pokojem, jídelnou, knihovnou a ložnicí, ateliér a zahradu s bazénem a letní jídelnou. Zahrada se zázemím sloužily jako komerční prostory pro přijímání návštěv. I dnes to tu vypadá, jako by Dalí jen na chvíli odešel. Návštěvníci se procházejí bludištěm pokojů zaplněných předměty neobvyklých tvarů a chodbami s obrazy Dalího.

Ve městě Figueres, vzdáleném od Portlligat jen pár kilometrů, Dalí vyrůstal. Často vzpomínal, že v místním divadle měl jako chlapec svoji první výtvarnou výstavu. V roce 1974 divadlo koupil, přeměnil na muzeum, kam soustředil nejvíce na výstav..

Zlaté figuríny

Návštěvníky ohromí už vstup do muzea. Ocitnou se na nádvoří, kde ve všech oknech kolem dokola jsou nahé zlaté figuríny. Uprostřed je černý Dalího cadillac a sloup z pneumatik, na jehož vrcholu leží dnem vzhůru rybářský člun. Na střeše nelze přehlédnout obrovská vejce. Ve dvaadvaceti místnostech plných barevných obrazů a různých předmětů důmyslných tvarů na vás dýchne výstřednost pro Dalího tak typická.

Nepřehlédnutelný Dešťový cadillac v muzeu Dalího ve Figueres

Třeba na stropní fresce v barokním stylu nebeskou klenbu místo andělů drží Dalí s Galou. Jsou tu i jím navrhované šperky nebo divadelní opona. Výjimečně do svého muzea umístil i vybraná díla umělců, které uznával. V kryptě muzea je Dalí pohřben. Zemřel 23. ledna 1989 ve věku 84 let, sedm let po milované Gale.

V roce 1970 Dalí objevil v obci Púbol, asi 40 kilometrů od Figueres, rozpadající se středověké sídlo z jedenáctého století.

Stropní freska v barokním stylu v muzeu ve Figueres

Koupil ho, opravil a vybavil vlastními návrhy nábytku a doplňků, třeba zvláštními tvary vodovodních kohoutků. Malby pořídil i na stropě se slovy: „Když Gala zvedne oči, vždycky mě uvidí na svém nebi.“

Jedním z opakujících se motivů v Dalího dílech jsou sloni. V jeho pojetí mají dlouhé a hubené nohy, jako přízraky. V zahradě v Púbolu jich najdete několik.

Dalího vkus není pro každého.

Gala měla dům k dispozici deset let. Sem si vodila své mladé milence a tady je i pohřbena.