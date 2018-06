Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Kempování má v Česku dlouhou tradici, poslední dobou ale bývalo upozaďované snadnou dostupností all-inclusive dovolených v zahraničních resortech. Stále více Čechů se však rádo vrací k tradici a s batohem na zádech se vydávají poznávat krásy přírody. Běžné bývají cesty na vlastní pěst i do zahraničí. Díky spoustě nových vychytávek si různé outdoorové aktivity může vychutnat doslova každý.

Už z výčtu produktů, které Novinkám představil odborník na kempování Vít Hruška, je jasné, že se výrobci snaží o co největší kompaktnost a minimalismus. Trendem je kempovat nalehko, a přitom mít vše, co je pro toulky divočinou potřeba, a samozřejmě být šetrný k přírodě.

Klasickým příkladem jsou karimatky, které kolikrát zabírají více místa než spací pytle.

„Váží pouhých tři sta gramů, a to včetně přídavné pumpy, a je specifická tím, že na rozdíl od běžné nafukovací karimatky není celistvá, ale má žebrování,“ představil Hruška zvláštní podložku, která připomíná futuristický rošt. Chytře navržená nafukovací karimatka od americké firmy Klymit právě díky žebrování šetři výrazně místo, aniž by snižovala pohodlnost.

Výrobci se snaží najít cesty, jak lehce a kompaktně konstruovat i samotné batohy. Ty nejnovější využívají materiálů, jež se používají v leteckém průmyslu. „Například pětačtyřicetilitrový batoh Leviti z dílny firmy Osprey, který váží pouhých 830 gramů,“ zmínil Hruška s tím, že takový batoh doporučuje všem minimalistům.

Ultralehké batohy jsou na dlouhé túry základ.

Pro ty, kterým výše uvedené parametry přijdou hodně, jsou nabízeny i menší a lehčí varianty. Extrémem je například skládací batůžek, který se vejde do kapsy a rozložený pojme až 18 litrů. „Váží 90 gramů a dostanete do něj vše, co potřebujete na krátký jednodenní výlet,“ dodal Hruška.

Místo litrů vody malý filtr

Pití a jídlo představují nezbytnost každé výpravy, zvláště při těch daleko od civilizace, kdy si člověk musí zabalit na dny dopředu. Naskládat vše do batohu, a to i se základním nádobím, pak připomíná známou hru Tetris. Také zde výrobci nabízejí skladné alternativy, či v případě tekutin i možnost je při balení zcela vynechat.

Díky speciálnímu filtru se i ze znečištěné vody stane voda pitná.

Místo těžkých lahví tak lze přibalit jen filtr na vodu, který se pohodlně vejde do kapsy a díky kterému se z každého rybníku či říčky stane zdroj pitné vody.

Podle Hrušky je o tyto filtry čím dál větší zájem také proto, že vyhledávanějšími destinacemi se stávají exotické oblasti, které jsou často na štíru s hygienickým zabezpečením. „Zajistí 99procentní ochranu před bakteriemi, jako jsou salmonela, e-coli, případně před organickými nečistotami,“ vysvětlil Hruška.

Skládací nádobí ušetří v zavazadle spousty místa.

V případě nádobí jsou nabízené různé sety hrnců, které nezaberou mnoho místa. „V takovém hrnci lze uvařit bez problému jídlo pro dvě osoby. Speciální kovové dno zajistí, že jídlo mohu ohřívat i na plamenu vařiče,“ uvedl Hruška. Součástí bývají i misky či hrnečky, jejich harmoniková struktura přitom umožňuje jednoduché stlačení do placky.

Luxusní jídlo v pytlíku

Abyste se najedli, nepotřebujete vlastně už ani to nádobí. Potraviny zaberou hodně místa a na zádech přidají pár pěkných kilo. Česká firma Adventure Menu proto připravila trampům tzv. survival foodpack, což je balení, které obsahuje dvě jídla, samoohřevnou kapsli z nehašeného vápna, pytlíček s 60 mililitry vody a lžíci. Novinky měly možnost ochutnat kuřecí po zahradnicku s fazolemi. Postup je skutečně jednoduchý, intuitivní. Vaří se bez ohně.

Do pytlíku vložíme jídlo v obalu, nalejeme vodu a vložíme kapsli. Rychle uzavíráme zipový obal pytlíku. Obal se začne nafukovat a vypouštět páru. Jídlo je hotové do deseti minut.

Nejen tyto vychytávky lze vyzkoušet na výstavě stanů a vybavení do přírody, která probíhá do půlky srpna v pražských Letňanech. Největší akce svého druhu v Evropě zahrnuje na 220 různých značek a koná se už po jednadvacáté.