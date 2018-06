jky, Novinky

Britské ministerstvo zahraničí se rozhodlo vydat pro své občany seznam léků, které mohou v určitých zemích způsobit při celní kontrole nemalé problémy. A skutečností je, že zatímco u některých léků na předpis by se daly problémy asi očekávat, jen těžko by vás asi napadlo, že do Japonska nemůžete přivézt léky jako Vicks či Sudafed. Důvod? Obsahují pseudoefedrin, který je v zemi zakázaný a lidé jej tam vůbec nemohou vozit. A to není jediná taková specialitka.

Ve Spojených arabských emirátech vás mohou dostat pro změnu do problémů léky na tišení bolesti. A nejde třeba jen o kodein, ale i léky, které obsahují tramadol. V případě jejich odhalení celníky vás může čekat pokuta či prý dokonce i pobyt ve vězení. Pilulky na spaní, antidepresiva rozhodně nevozte bez příslušného potvrzení od lékaře do Singapuru. I v Indonésii pak mohou pilulky na spaní či kodein nadělat potíže, protože jsou v zemi ilegální.

Daily Mail uvádí, že by měli turisti při cestě do Číny mít vždy potvrzení od doktora, že jsou dané léky pro jejich osobní užití. V Kostarice pak mohou vyžadovat potvrzení od lékaře, že množství léků, které vezete, je odpovídající délce vašeho pobytu v zemi.

Informujte se před cestou, radí české MZV



České MZV zatím podobným seznamem léků a konkrétních zemí, kam není vhodné je brát, nedisponuje.

„Vzhledem k rozdílnosti legislativních předpisů ve světě MZV nedisponuje jednotným seznamem pro převážení léčebných prostředků. V tomto ohledu je nutné se dotazovat přímo na konkrétní zemi. Na internetových stránkách MZV se vám po zvolení příslušného státu na mapě v pravém horním rohu nabídnou kapitoly 'cestování' a následně 'celní a devizové předpisy',” informovala Novinky Irena Valentová z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Všeobecně lze při cestování s léčivy doporučit převážení pouze jejich rozumného množství odpovídajícího osobní spotřebě a v případě medikamentů, u nichž je důvodné podezření, že mohou být předmětem zájmu celníků, například psychofarmaka aj., být opatřen předpisem od lékaře či lékařskou zprávou,” dodala Valentová s tím, že MZV ale neeviduje případy, kdy by na letištích došlo k zadržení Čechů s léky vedoucímu k trestnímu řízení.