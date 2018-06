Jakub Kynčl, Novinky

Nepokoje v Nikaragui začaly přibližně v polovině dubna. Do této chvíle si již vyžádaly nejméně 127 mrtvých a přes 1000 zraněných. V minulém týdnu se rozšířily z města Masaya do turisticky nejoblíbenějšího města země – Granady. Právě sem každoročně jezdily tisíce mladých Evropanů a Američanů na jazykové kurzy a ve městě plném kaváren, restaurací a koktejlových barů mladí trávili i několik měsíců. Běžní turisté zde obdivovali koloniální architekturu i autentickou atmosféru Střední Ameriky. Tomu je však na neurčito konec.

„Příliv turistů značně polevil už při počátku nepokojů v hlavním městě. Jakmile ovšem začaly první demonstrace i v Granadě, začalo se město doslova vylidňovat. Ti, kteří tu pobývali, začali raději přejíždět do vedlejší Kostariky a lidé ve velkém rušili své rezervace. Zůstalo tu možná jen pár batůžkářů, ale už i ti pozvolna opouštějí město. Demonstrace, pouliční barikády a násilí – to není něco, co chcete zažít během své dovolené,” cituje The Nicaragua Dispatch jednoho z místních.

Nestálá situace



Mnoho Američanů, Kanaďanů, ale i Evropanů v Granadě provozuje turistická ubytování. Pokud se situace neuklidní, zvažují někteří i odchod ze země. Prozatím se alespoň snaží minimalizovat výdaje a snaží se domy zabednit, aby při nepokojích neutrpěly větší škody. Situace je však velmi nestálá, a nedá se tak předpokládat, co se bude dít v dalších dnech.

Granada je plná úchvatné architektury a ne nadarmo byla v uplynulých letech hlavním cílem turistů v zemi.

„Prezident Ortega nařídil nasazení armády v klíčových městech včetně hlavního města. Nicaragua prožívá v posledních dnech skutečnou vzpouru proti režimu prezidenta Ortegy. Doporučujeme českým občanům dbát maximální obezřetnosti, popř. zvážit nutnost cestování,” stojí na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Americké zamini pak zavedlo pro své občany druhý nejvyšší stupeň varování pro cesty do této středoamerické země.

Nikaragujské město Granada bylo populárním cílem turistů. Ti nyní město vyklidili.

„Protesty proti 11 let trvajícímu režimu prezidenta Daniela Ortegy trvají od dubna. Prezidenta podporuje policie a polovojenské oddíly. Ty používají vůči demonstrantům násilí ve snaze protesty potlačit a často střílejí i ostrými náboji. Občany se jim však nedaří utišit a každé další násilné potlačení demonstrace pouze přitáhne do ulic větší množství protestujících. Takto se Nikaragujci vydali do ulic 30. dubna, aby průvodem vzdali hold matkám desítek lidí usmrcených během předešlých demonstrací. Protesty se tehdy ovšem znovu setkaly se střelbou a o život přišlo dalších 16 lidí,” píše Washington Post.

Pouliční graffiti v Leónu

Násilí v Granadě zatím vyvrcholilo ve středu, kdy byla vypálena radnice nacházející se přímo u Centrálního parku. Americký deník Washington Post v tomto týdnu komentoval situaci s tím, že národní krize přerůstá v národní katastrofu. Turismus byl totiž v posledním desetiletí jedním z hlavních zdrojů příjmů země, která neprožila ani trochu klidnou druhou polovinu 20. století.

Výjev z dob revoluce v ulicích města León

Teprve v roce 1990 skončila tamější sandinistická revoluce, která stála jen v letech 1981 až 1989 život zhruba 30–40 tisíc lidí. Připomínky těchto turbulentních let přitom najdete ve formě pouličních graffiti a stop po střelách ve zdech v centru půvabného města León i v okolí Granady ještě dnes.

Bar El Cuartel v Granadě je stále posetý smutnými vzpomínkami na revoluční dny.

