Necelý půlrok poté, co zdražila jídla ve sněmovních restauracích, si poslanci odhlasovali zlevnění. Podle tiskového oddělení Sněmovny to je reakce na zdražení surovin a ceny jídel se sníží jen o pár korun. Celý článek Losos za 240? To není normální. Poslanci si odhlasovali zlevnění jídla ve sněmovních restauracích»