mšv, Novinky

Let byl dokonce tak rychlý, že posádka dostala upozornění na fakt, že možná přiletí moc brzy. Na letišti Heathrow se totiž nesmí odlétat a přistávat do 4:30 hodin tamního času kvůli nočnímu klidu. Boeing ovšem přistál ve 4:36, tedy jen několik minut poté, co restrikce přestala platit.

O milník se jedná i z důvodu, že zcela poprvé byla cesta z Austrálie do Londýna rychlejší než opačně, a to navzdory silnému větru. Vítr je totiž jednou z největších výzev, se kterou se musí posádka na trase potýkat. „Je to nejtěžší trasa, na které dnes Qantas létá, a to z důvodu složitosti vzdušného prostoru, v němž se potýkáme s mnoha výzvami,“ uvedl pilot Alex Passerini.

Boeing 787 Dreamliner má ovšem oproti jiným modelům spoustu výhod, včetně nižšího hluku v kabině, větších oken nebo lepší technologie redukující turbulence. To vše zřejmě přispívá k tomu, že se dokáže s náročností trasy poprat lépe než jiné typy, píše Daily Mail.

Od roku 2022 ze Sydney do Londýna



Nonstop linka mezi australským Perthem a Londýnem byla spuštěna letos v dubnu. Do budoucna by společnost Qantas ráda přispěla k rekordům na poli dálkových letů, od roku 2022 by totiž měla provoz zahájit linka ze Sydney do Londýna, která bude dlouhá přes 17 000 kilometrů.

Aktuální prvenství drží Qatar Airways s linkou z katarského Dauhá do novozélandského Aucklandu s délkou zhruba 14 500 kilometrů. Na podzim tento rekord ovšem pokoří společnost Singapore Airlines s linkou ze Singapuru do New Yorku, která bude dlouhá kolem 16 700 kilometrů a cestující ve vzduchu stráví skoro 19 hodin. [celá zpráva]