ČTK

Tehdy třiatřicetiletý Hillary i o šest let starší Norkej byli členy početné britské expedice pod vedením Johna Hunta. Tři dny po neúspěšném pokusu prvního vybraného páru společně překonali všechny nástrahy výstupu, včetně ledopádu Khumbu či 12 metrů vysokého sloupu ledu necelých sto metrů před cílem a v 11:30 místního času dobyli vrchol Mount Everestu. Na něm udělal Hillary několik fotografií, které v následujících dnech obletěly celý svět.

Nepálský šerpa Tenzing Norkej a Novozélanďan Edmund Hillary

FOTO: Profimedia.cz

Následoval sestup, triumfální uvítání v základním táboře a ještě triumfálnější návrat do Británie. Královna Alžběta II. promptně pasovala Hillaryho na rytíře britského impéria a z do té doby relativně neznámého včelaře se stala celosvětově uznávaná osobnost. Tou zůstal sir Hillary až do své smrti v lednu 2008 (Norkej zemřel v roce 1986).

První úspěšnou ženou na vrcholu Everestu byla Japonka Junko Tabeiová v roce 1975, prvním českým pokořitelem se o 16 let později stal Leopold Sulovský. Mezitím v roce 1978 vystoupili na královskou horu bez použití kyslíkového přístroje Ital Reinhold Messner s Rakušanem Peterem Habelerem. Dva roky nato uskutečnil legendární Messner první sólo výstup.

Podle Himálajské databáze, která sleduje výstupy horolezců, dosud nejvyšší hory světa dosáhlo přes 4800 horolezců a téměř 300 horolezců při svém pokusu o zdolání Everestu zemřelo.