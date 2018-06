Zboží.cz

Co by rozhodně nemělo chybět ve výbavě moderního turisty?

Batoh na záda, hole do ruky

Základem je samozřejmě kvalitní batoh. Vzhledem k tomu, že jej celý den nosíte na zádech a máte v něm vše potřebné, nevyplatí se jeho výběr podcenit – hrozí totiž, že vás v případě nevhodného výrobku bude bolet páteř či ramena, budete mít propocená záda a lahev s pitím vás bude tlačit do lopatky.

Na výlety či kratší výpravy se porozhlédněte po batohu z kategorie turistických. Velikost volte podle množství nákladu, který hodláte zabalit. Je jasné, že chystáte-li se na výlet s dětmi, budete potřebovat více věcí, než když v batohu ponesete jen výbavu pro sebe. Na výlet by vám nicméně měl stačit turistický batoh o objemu 30 litrů, pro objemnější náklad se porozhlédněte mezi 50litrovými. Batoh by měl být z odolného materiálu (nepromokavý či s „pláštěnkou“), měl by mít kvalitní polstrované popruhy a odvětraná záda. Především u větších batohů, které ponesou těžší náklad, oceníte i bederní pás, jenž odlehčí páteři a ramenům.

1. Deuter Futura 32 l, od 2 690 Kč

2. Leki Trail AS 2018, od 1 649 Kč

3. Coleman Divide+ 250, od 596 Kč

4. Husky Scape 38 l, od 1 699 Kč

5. Stanley Steel Canteen s popruhem, 1000 ml, od 950 Kč

6. Osprey Kestrel 48 l M/L Ash Grey, od 3 199 Kč

7. Sea to Summit TPU Guide Map Case, od 499 Kč

Během cesty také oceníte, pokud je batoh vybaven nejrůznějšími kapsami, do kterých schováte drobnosti, jež potřebujete často používat (telefon, brýle, lahev s vodou…). U větších batohů se vyplatí alespoň dva přístupy – nebudete muset kvůli věci zabalené na dně vyprazdňovat celý obsah zavazadla.

Stále více lidí na výlety vyráží s trekingovými holemi či holemi na nordic walking, které nejen ulehčí chůzi, ale zapojí do ní prakticky celé tělo. Pokud o nich uvažujete i vy, pak při nákupu věnujte pozornost nejen jejich délce (většina holí se nicméně dá nastavit podle potřeb), ale také hmotnosti, jež by měla být co nejnižší, a kvalitě rukojetí – ty by měly být pohodlné na držení a vybavené poutky. Abyste mohli hole snadno přenášet v batohu, zvolte skládací trekingové hole.

Vychytávky na cesty

Základ už máte, teď ještě vyřešit co do batůžku. Kromě rezervního oblečení, svačiny apod. je samozřejmostí také lahev na pití. Skleněná nejspíš kvůli hmotnosti a snadné rozbitnosti není nejlepší volbou, porozhlédněte se proto mezi lahvemi hliníkovými (nehodí se však pro kyselé nápoje) nebo plastovými. Oba typy patří k odolným a především lehkým nádobám na vodu.

Nedílnou součástí výbavy na výlet či výpravu je také mapa. Tu se vyplatí uchovávat ve voděodolném pouzdru, aby byla k dispozici za každého počasí. Mapy nahradily mobilní telefony, často se speciálními turistickými aplikacemi, či navigace. Turistické navigace vám poskytnou velmi podrobné mapy, s nimiž se rozhodně neztratíte a které se přibližně jednou ročně aktualizují. Abyste mohli telefon či navigaci naplno využívat, vyplatí se pořídit si také powerbanku na mobil, solární nabíječku na mobil nebo solární powerbanku. Může se stát, že budete potřebovat rychle přivolat pomoc, a řešit v takové chvíli vybitý telefon, může být nebezpečné.

1. Osprey Kyte 66 l WS/WM Ocean Blue, od 3 899 Kč

2. Ferrino Nordik Speed, od 1 295 Kč

3. Lowe Alpine Cholatse 65:75 l, od 3 551 Kč

4. SIGG Traveller 600 ml, od 299 Kč

5. Deuter Aircontact Lite 40 l + 10 l, od 3 590 Kč

6. Goal Zero Venture 30 Recharging Kit, od 4 159 Kč

Pokud se chystáte pobývat v přírodě i ve večerních či nočních hodinách, nepodceňujte osvětlení. Hodit se vám bude ruční svítilna nebo třeba čelovka, se kterými neztratíte cestu a spolehlivě se dostanete do cíle. Chcete mít dokonalý přehled, kolik jste toho během výletu vlastně nachodili? Pak se vyplatí pořídit si krokoměr či chytré hodinky s krokoměrem.

Abyste své zážitky z cest mohli zdokumentovat, nezapomeňte také přibalit fotoaparát nebo kameru. Až zase nebude přát turistice počasí, budete si moci všechny ty krásné chvíle s rodinou či přáteli připomenout.

